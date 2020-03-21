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أخبار العالم

فرض حظر التجوال في أبرز منتجعات فرنسا بسبب كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 01:15 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قررت السلطات المحلية في مدينة نيس الفرنسية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، مساء أمس الجمعة فرض حظر التجوال في المدينة اعتبارا من يوم السبت 21 مارس بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس البلدية في نيس، برنارد جونزاليز، في حديث لقناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، إن هذا الإجراء يخص قبل كل شيء "أولئك الذين يحبون التجمع في تحد للسلطات المحلية".

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا بلغ 12612 شخصا، مع تسجيل 450 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
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