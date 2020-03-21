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توك شو

منى زكي تجهش بالبكاء أثناء حديثها عن تكريمها بعد 50 سنة.. شاهد

السبت 21/مارس/2020 - 02:25 ص
الفنانة منى زكي
الفنانة منى زكي
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كـريـم الـخـطـيـب
حلت الفنانة منى زكي ضيفة في برنامج "حكايتي مع الزمان" الذي تقدمه الإعلامية منى أبو حمزة المذاع على قناة "الحياة".

وأجهشت الفنانة منى زكي بالبكاء خلال اللقاء أثناء حديثها لو تم تكريمها بعد 50 سنة و حدث تغييرات في ملامح وجهها، متابعة : "أتمنى العودة الي الوراء و نتواجد كلنا مع بعض ، خاصة مع الناس اللي فارقونا ونكون كلنا مع بعض".

وتابعت "منى زكي" : أنا عشت حياتي بعمل حاجات حبتها، وتربيت علي أشياء بحبها وتعلمت اني احافظ عليها، وتكريمي في المهرجانات الفنية ليس لي لوحدي ولكل كل من دعمني ووقف معي".

وظهرت "منى زكي" خلال اللقاء بمراحل عمرية مختلفة عن طريق خضوعها لتغيير كامل بالمكياج، لتكشف بها عن إحساسها وأمنيتها في كل مرحلة.

وتعتمد فكرة البرنامج على ظهور الضيوف في مراحل عمرية مختلفة، الأولى بمرحلة الشباب، ثم يتمّ وضع ماكياج خاص ليكونا في سن الـ60، وبعدها يتمّ وضع ماكياج آخر ليصبحا في سن الـ80.
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