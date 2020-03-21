واجهت عقبات كثيرة.. ويزو: لهذا السبب سميت ابنى إسماعيل.. فيديو

حلت الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر، ضيفة على الإعلامية مني الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سى بي سي"، للحديث عن عيد الام خاصة بعد إنجابها وكواليس أعمالها الفنية القادمة.





ومن جانبها قالت ويزو، خلال حواره مع منى الشاذلي، أنها واجهت الكثير من العقبات خلال حملها بسبب وزنها الزائد ولم تكن تتخيل ان تحمل، ولكنه أصبحت ام الآن لطفل.





وأشارت ويزو إلى أنها اطلقت اسم إسماعيل على نجلها، وذلك بسبب الحلم الذى حلمته بسلسة دهب بها نفس الاسم.





برنامج "معكم" من تقديم الإعلامية منى الشاذلى على قناة "cbc"‎، ويعرض الخميس والجمعة من كل أسبوع فى تمام الساعة 9 مساءً‎ .