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أخبار العالم

لليوم الثالث على التوالي… بؤرة فيروس كورونا في الصين تسجل «صفر إصابات جديدة»

السبت 21/مارس/2020 - 07:14 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الصينية، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولا وفيات، فضلا عن عدم تسجيل أية إصابة بالفيروس في مدينة ووهان الصينية، لليوم الثالث على التوالي.

وقالت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم السبت "لليوم الثالث على التوالي مدينة ووهان (بؤرة الفيروس) لا تسجل أية إصابات جديدة بالفيروس".

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وأضافت "سجلت الصين البر الرئيسي 41 إصابة جديدة بكورونا".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان، اليوم السبت "ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 234000، ووفاة 9، 840 آخرين".
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