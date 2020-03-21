لليوم الثالث على التوالي… بؤرة فيروس كورونا في الصين تسجل «صفر إصابات جديدة»

أعلنت السلطات الصينية، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولا وفيات، فضلا عن عدم تسجيل أية إصابة بالفيروس في مدينة ووهان الصينية، لليوم الثالث على التوالي.





وقالت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم السبت "لليوم الثالث على التوالي مدينة ووهان (بؤرة الفيروس) لا تسجل أية إصابات جديدة بالفيروس".





انتشار فيروس كورونا في روسيا - ركاب يلتقطون صورة سيلفي في مطار شيريميتيفو في موسكو ٦ مارس ٢٠٢٠





وأضافت "سجلت الصين البر الرئيسي 41 إصابة جديدة بكورونا".





وأعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.



