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رياضة

أخبار الرياضة.. الشناوي يكشف حقيقة انضمامه للأهلي.. نجم بيراميدز يصدم القطبين.. برشلونة يجد حلاً فى أزمة التجديد لـ ميسي

السبت 21/مارس/2020 - 07:07 ص
أحمد الشناوي
أحمد الشناوي
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية ،والتي جاءت كالتالي:- 


أكد أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أنه ما زال يرغب في العودة لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه لم يحقق سوى نصف أحلامه حتى الآن.


أعلن لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تجديد تعاقده مع النادي لأربع سنوات مقبلة.


شدد جمال سلامي المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي على ضرورة مشاركة حميد أحداد أمام الزمالك، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


أكد الإعلامي أحمد شوبير أن حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي انتهت علاقته بناديه بنهاية الموسم الحالي عقب إبلاغ إدارة النادي اللاعب بعدم التجديد له ، كان يشعر بالقلق منذ فترة وأن إدارة الأهلي لن تقوم بتجديد تعاقدها معه.


نشر محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني رسالة تهنئة لوالدته بمناسبة عيد الأم الذي يحل اليوم 21 مارس ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


علق أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، عن الأقاويل التي تتحدث عن هروبه من لعب المباريات الكبيرة مع الفرق التي يلعب لها.


يثير فيروس كورونا الذعر والقلق حول العالم، خاصة مع وصوله إلى كرة القدم، وتسببه في توقف النشاط الرياضي محليًا وعالميًا.


كشف أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، اليوم السبت، عن حقيقة انضمامه للنادي الأهلي بدءًا من الموسم القادم.


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