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أخبار العالم

بسبب كورونا.. إسرائيل تجهز للإفراج عن مئات السجناء وتتجاهل الأسرى الفلسطينيين

السبت 21/مارس/2020 - 09:02 ص
إسرائيل ستفرج عن
إسرائيل ستفرج عن مئات السجناء وتتجاهل الأسرى الفلسطينيين
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سمر صالح
أفادت القناة "12" العبرية بأن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يعمل من أجل الإفراج عن 500 سجين جنائي إسرائيلي، من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون، وخوفًا من إصابتهم بفيروس "كورونا" الذي ينتشر بشكل كبير في إسرائيل.

وقال وزير الأمن الداخلي إن هذه الخطوة اتخذت من أجل صحة وسلامة السجناء وموظفي مصلحة السجون.

وما زال التعامل مع الإنسان في إسرائيل يخضع للتمييز العنصري، فرغم مطالبة الفلسطينيين حكومة نتنياهو بالإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء تجنبا لإصابتهم بفيروس كورونا، إلا أن هذا الطلب قوبل برفض السلطات الإسرائيلية بالرغم من اكتظاظ السجون بآلاف من الأسرى.

وهددت الغرفة المشتركة في قطاع غزة بتحميل إسرائيل المسئولية عن أي أذى يصيب الأسرى الفلسطينيين، ودعت في تصريح لها، الخميس، إلى الإفراج عن الأسرى النساء والمرضى والأطفال وكبار السن.

وقالت المقاومة إن الغرفة المشتركة في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذه القضية، واستهتار إسرائيل في التعامل اللاإنساني مع الأسرى الفلسطينيين.
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