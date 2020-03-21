ابتعد عن التقبيل والأحضان.. 10 خطوات تحميك من فيروس كورونا.. فيديو

عرض برنامج صباح البلد والمذاع عبر برنامج "صدى البلد" تقريرا عن 10 خطوات اتبعها لمنع انتشار فيروس كورونا.





وتضمنت الخطوة الأولى غسل الأيدى بالماء والصابون بانتظام.







2- تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيدٍ غير نظيفة.





3- غطى أنفك أثناء العطس بمنديل ورقى.





4- تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة.





5- ابتعد عن السلام بالأيدى، التقبيل أو الأحضان.





6 - التزم المنزل إذا شعرت بحمى أو سعال.





7- إذا أصبت بضيق تنفس أو حمى وسعال اتصل بالخط الساخن 105 أو 15335 .





8- تجنب الاحتكاك بالمصابين أو بالحالات المشتبه إصابتها.





9 - تناول طعام مقوى للمناعة.





10 - اتصل على رقم 105 أو 15335 لمتابعة المعلومات والاستفسار عن الفيروس.







برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، إضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.

يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.



