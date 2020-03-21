الوضوء يقي من كورونا.. 8 مكافآت ربانية تجعلك حريصا على العبادة

أقر العديد من الأطباء أن الوضوء يقي من فيروس كورونا ، الذي يثير حالة هلع كبيرة في العالم بعد اجتياحه عددًا كبيرًا من الدول، وراح ضحيته الآلاف، ولا تزال الأبحاث جارية للوصول لعقار يقضي على هذا الوباء المتفشي، ويسارع الأطباء في تقديم الروشتات الوقائية، ويؤدي علماء الدين دورهم في الوعظ والإرشاد.. ويستعرض «صدى البلد» أهم الآراء الدينية والطبية للسيطرة على فيروس كورونا

وقال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ربط كورونا بصلاح البشر وعدم الصلاح خطأ وعدم فهم، مشيرًا إلى أن هناك أحداثًا كبرى تحدث في الكون من زلازل وبراكين وأوبئة ولو كان الأمر مرتبطًا بالإيمان والكفر فقط لما وجدنا أن بعض الدول الإسلامية تتعرض لذلك كل فترة وأخرى، بل هناك بعض الدول الإسلامية تتعرض للزلازل أكثر مما يتعرض له غيرها ولو كان الأمر انتقامًا لماذا أصاب الدول الإسلامية؟!.





وأوضح «جمعة»، أن قضية كورونا لها جوانب أخرى فهي قضية متعلقة بالعلم، فلا بد من تطبيق الإجراءات العلمية التي تقرها الجهات المعتمدة، وأن نلتزم بهذه الأمور وألا نسير خلف الشائعات، ولا نأخد المعلومات إلا من الجهات المختصة وعلينا البعد عن التهويل والتهوين، مشيرًا إلى أن من حسن التوكل على الله وأن تأخذ بالأسباب كالأخذ بالإجراءات الاحترازية، وتفويض الأمر لله عز وجل.

وأشار إلى أن القرآن الكريم بين لنا العبر من انتشار الأوبئة في قول الله تعالى «وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا»، لافتًا إلى أنها إنذار وتخويف وليست انتقامًا من البشر، مضيًفا: «الأوبئة عظات وآيات كونية ونأخذ العلم من الجهات الرسمية، وعلينا أن نرجع إلى الله، ومهما أخذت البشرية بالعلم لا نجاة لها إلا بالإيمان بالواحد الأحد»، مشددًا على ضرورة اللجوء إلى الله تعالى.

اللجوء إلى الله

نبه الشيخ بلال خضر عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على عدم الخوف من كورونا، منوهًا بأنه علينا اللجوء إلى الله بصدق، لأن الخالق جل شأنه بيده الضر والنفع، وكذلك على المسلم الإكثار من النوايا الصالحة وألا تتأثر نفسيته بالمرض.





وتابع: إن الإنسان عليه أن يبتعد عن الأماكن المزدحمة، وألا يستخدم أدوات الآخرين، وعلينا تطبيق هدي النبي –صلى الله عليه وسلم-في النظافة الشخصية وألا ننبذ المريض وألا نتنمر عليه وأن نحتويه وندعو الله أن يرفع عنه هذا الضر.





وشدد على أن الإسلام نهى عن رمي المخلفات والقاذورات بالشوارع، لأنها تنقل العدوى وتنشر الأوبئة، منبهًا على عدم البصق في الشوارع.





شهيد كورونا

وأفاد الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن كورونا وغيره من الأوبئة يأخذ حكم «الطاعون»، مؤكدًا أن المسلم إذا مات بسببه فهو شهيد آخرة، فيكون له أجر شهيد في الآخرة، لكنه في الدنيا يطبق عليه ما يطبق على الميت العادي، من غسل وكفن ودفن وصلاة عليه.

واستشهد بما رواه البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».





الحجر الصحي

أكد الدكتور عطا السنباطى، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، أن الحجر الطبى موجود فى الإسلام وجائز شرعًا، مستدلًا بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «إذَا سمِعْتُمْ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ، فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإذَا وقَعَ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ فِيهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا»، موضحًا أنه في هذا الإرشاد النبوي أكبر شاهد على أهمية «مشروع الحجر الصحي» في أنحاء البلاد لمنع انتقال الأمراض المعدية إليها ومنها.





وألمح إلى أن وجود المرض يجعل الدخول والخروج فى بلاد الوباء أمر ممنوع وحرام إلا لضرورة مثل الأطباء، مؤكدًا أن علة تحريم الدخول والخروج سببه أن مقاصد الشريعة العليا وأهدافها الأساسية هى الحفاظ على النفس البشرية من الموت والضرر حتى لو توقفت شعيرة لوقت ما، وقد حرم النبى -صلى الله عليه وسلم- الدخول أو الخروج للوباء.





دعاء التحصين

ونشرت الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، دعاء التحصين من الأوبئة ومنها كورونا، وجاء نصه: «تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير»، ناصحةً بترديده قبل النوم وعند الاستيقاظ منه، مشددة على أهمية التحلى بآداب العطس.





وشددت على أنه ينبغي للعاطس أن يخفض صوته بالعطاس، ولا يرفعه وأن يضه يديه على فمه، لحديث أبي هريرة – رضي الله عنه -: «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه، وغض بها صوته».

سر الوضوء

رأى الدكتور جمال شعبان، عميد المعهد القومي للقلب سابقًا، واستشاري القلب وأوعية دموية، أن الوضوء 5 مرات يوميًا يعد وقاية من كورونا، مؤكدًا أن مبادئ الوقاية من الأمراض المعدية الأساسية، تعد مفتاح الحد من انتشار هذا الفيروس.





ونصح «شعبان» في تصريح له، عدة أمور لتتجنب الإصابة بالفيروس، وهي أولًا: «غسل اليدين فالوضوء 5 مرات يوميًا بما يشتمل عليه من غسل اليد من 5 إلى 15 مرة يوميًا يحفظك من الكورونا»، ثانيًا: تغطية السعال والعطس بكوعك الداخلي، ثالثًا: تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك بيديك، رابعًا: التزم البقاء في المنزل وعدم الذهاب للعمل أو المدرسة إذا كان لديك ارتفاع في الحرارة، خامسًا: احرص على الابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم علامات على وجود عدوى في الجهاز التنفسي، مثل الزكام والسعال والعطس، سادسًا: عليك بالتوقف فورًا عن عادة الأحضان والتقبيل للأشخاص، سابعًا: عليك بالكمامة الواقية إذا كنت ممن يحتكون بالمصابين أو من المصابين أو لدى تواجدك بالأماكن المزدحمة.





روشتة طبية

ووضع الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث الدكتور هاني الناظر، روشتة طبية للوقاية من كورونا، وتتضمن أولًا: التهوية الجيدة للغرف والمكاتب ووسائل النقل وأماكن العمل والدراسة، ثانيًا: عدم التواجد في أماكن مزدحمة ليس بها وسائل تهوية، ثالثًا: غسل اليدين والفم بالماء والصابون العادي قبل وبعد الأكل، رابعًا. الاحتفاظ بمناديل ورقية لاستخدامها عند السعال أو البصق والتخلص منها بطريقة آمنة، خامسًا: عدم الشرب أو الأكل في آواني مشتركة مع آخرين.





وواصل «الناظر» نصائحه: «سادسًا: عدم تناول أي أطعمة نهائيًا من جميع الباعة الجائلين، سابعًا: عدم تناول أي مشروبات أو عصائر مكشوفة في الشارع أو في محلات العصير، ثامنًا: عدم الاختلاط المباشر بالمرضى المصابين بأمراض معدية مع عدم استخدام جميع أدواتهم الشخصية.







