270 ألف إصابة و11 ألف وفاة.. تعرف على آخر إحصائيات كورونا بالعالم

تجاوزت الحصيلة العالمية للإ صابات بـ فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 حول العالم أكثر من 270 ألف شخص، فيما وصل عدد الوفيات إلى 11 ألفا .





وتواصل أول بؤرة ظهور للفيروس الصين، تعافيها من مرض كورونا لليوم الثالث على التوالي لم تسجل أي إصابات جديدة بالفيروس على المستوى المحلي، بينما ازداد عدد الإصابات المُكتشفة لدى وافدين قادمين إليها من الخارج.





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وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في بيان اليوم السبت، إنه تم تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة، مؤكدة أن جميع الإصابات لأشخاص أتوا من الخارج.





ويرتفع بذلك عدد الإصابات الواردة إلى الصين من الخارج إلى 269 حالة.





وتم تسجيل أكبر عدد من هذه الإصابات في بكين إذ شهدت 14 إصابة جديدة، وسجلت شنغهاي وستة أقاليم أخرى حالات الإصابة بالفيروس الأخرى.





وقالت اللجنة إن هذا يرفع إجمالي عدد الإصابات على البر الصيني الرئيسي حتى الآن إلى 81008 حالات.





وبلغ عدد الوفيات جراء تفشي فيروس (كوفيد-19) 3255 شخصا حتى نهاية أمس الجمعة، بزيادة سبع وفيات عن اليوم السابق، وجميعها في إقليم هوبي مركز تفشي الفيروس في الصين.