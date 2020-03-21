كيف يكون 31 مارس يوما فارقا في تاريخ مرض كورونا بمصر؟.. فيديو

أكد الدكتور علاء حشيش مسئول الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، أن يوم 31 مارس سيكون يومًا فارقًا في تاريخ مرض كورونا بمصر بعد الانتهاء من الفترة التي حددتها الدولة أما عدد المصابين قليل او كبير، مشيرا إلى أن مرحلة فاصلة بالنسبة لمصر وسيكون الفرق السماء من الأرض مع فيروس كورونا.





رد حشيش، في حواره لبرنامج «المواجهة»، عبر شاشة "اكسترا نيوز"، عن سؤالًا بشان أن هل هناك أدوية مفيدة لعلاج فيروس كوفد 19 والمعروف إعلاميا فيروس كورونا، قائلا :«لا يوجد دواء حتى الأن للتعامل مع فيروس كورونا المستجد».





وأضاف مسئول الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، أن الشائعات كثيرة جدا وحتى اللحظة لم يثبت أن هناك علاج للفيرس، وهناك أدوية من الممكن أن تعمل نتائج ايجابية مع الفيروس.





وتابع مسئول الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، أن هذا الفيروس جديد والعالم في مرحلة اكتشافه والوصول لدواء قاتل له، مشيرا إلى أنه لدينا خمس مجموعات أدوية، ومنظمة الصحة العالمية تستكشف أيهم ممكن ولكن النتيجة لم تنته بعد وهي لعلاج أعراض كورونا على مستوى العالم.





وأكد الدكتور، أن أفضل وسيلة للوقاية من كورونا هي تقليل الاختلاط لمنع انتشار الفيروس.