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برلمان

الزموا المنزل.. نائب القليوبية يكشف حقيقة انتشار فيروس كورونا بالمحافظة

السبت 21/مارس/2020 - 09:22 ص
إجراءات الحجر الصحي
إجراءات الحجر الصحي بمطار القاهرة
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أحمد أيمن

نفى النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عضو مجلس النواب عن دائرتي طوخ وقها بالقليوبية، شائعات انتشار كورونا بالمحافظة واحتجاز 14 حالة بمستشفى طوخ، مؤكدا أن حالات الإصابة بفيروس كورونا حتى الآن 7 حالات فقط بالمحافظة.


وأوضح "بدوي"، في منشور عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، أن مستشفي حميات طوخ استقبلت، أمس الجمعة، استقبلت حالة لسيدة عمرها 35 سنة من قرية سندبيس كانت تعمل في أحد الفنادق، ويبدو أنها كانت مخالطة لأجانب وفور التأكيد بإيجابية فيروس كورونا؛ على الفور تم نقلها لمستشفي الحجر الصحي بغرب الإسكندرية وفحص كل المخالطين للحالة بقرية سندبيس.


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ونوه النائب باتخاذ جميع الإجراءات لتعقيم مستشفي حميات طوخ وتأمينها حفاظا على الجميع، مطالبا جميع المواطنين بالتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وعدم الانسياق وراء الشائعات على السوشيال ميديا.


وأشار النائب إلى ظهور حالتين لسيدة من قرية طحانوب شبين القناطر عائدة من السعودية منذ 10 أيام عمرها 52 سنة، وسيدة من حارة عبدالرحمن الشربيني قسم ثاني شبرا الخيمة عمرها 55 سنة كانت مخالطة لحالة مصابة وتم نقلهما إلي مستشفي العزل الصحي بالعجمي بالإسكندرية.


وسرد نائب القليوبية، عدد الحالات بالمحافظة وهم حالة من شبرا الخيمة لموظف بالسياحة وحالتين من طوخ وحالتين من القناطر الخيرية تم نقلهم إلى مستشفيات الحجر الصحي بالإسماعيلية والإسكندرية.

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