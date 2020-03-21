هل هناك أدوية مفيدة لعلاج كورونا؟.. مسئول الأمراض المعدية بـ"الصحة العالمية" يجيب.. فيديو

رد الدكتور علاء حشيش مسئول الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، عن سؤالًا بشأن أن هل هناك ادوية مفيدة لعلاج فيروس كوفد 19 والمعروف إعلاميا فيروس كورونا، قائلا :«لا يوجد دواء حتى الأن للتعامل مع فيروس كورونا المستجد».

وأضاف حشيش، في حواره لبرنامج «المواجهة»، أن الشائعات كثيرة جدا وحتى اللحظة لم يثبت أن هناك علاجا للفيرس، وهناك أدوية من الممكن أن تعمل نتائج ايجابية مع الفيروس.

وتابع مسئول الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، أن هذا الفيروس جديد والعالم في مرحلة اكتشافه والوصول لدواء قاتل له، مشيرا إلى أنه لدينا خمس مجموعات أدوية، ومنظمة الصحة العالمية تستكشف أيهم ممكن ولكن النتيجة لم تنتهي بعد وهي لعلاج أعراض كورونا على مستوى العالم.

وأكد الدكتور، أن أفضل وسيلة للوقاية من كورونا هي تقليل الاختلاط لمنع انتشار الفيروس.