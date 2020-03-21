AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هل هناك أدوية مفيدة لعلاج كورونا؟.. مسئول الأمراض المعدية بـ"الصحة العالمية" يجيب.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 04:31 ص
كورونا
كورونا
Advertisements
عادل نصار

رد الدكتور علاء حشيش مسئول الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، عن سؤالًا بشأن أن هل هناك ادوية مفيدة لعلاج فيروس كوفد 19 والمعروف إعلاميا فيروس كورونا، قائلا :«لا يوجد دواء حتى الأن للتعامل مع فيروس كورونا المستجد».

 

وأضاف حشيش، في حواره لبرنامج «المواجهة»، أن الشائعات كثيرة جدا وحتى اللحظة لم يثبت أن هناك علاجا للفيرس، وهناك أدوية من الممكن أن تعمل نتائج ايجابية مع الفيروس.

 

وتابع مسئول الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، أن هذا الفيروس جديد والعالم في مرحلة اكتشافه والوصول لدواء قاتل له، مشيرا إلى أنه لدينا خمس مجموعات أدوية، ومنظمة الصحة العالمية تستكشف أيهم ممكن ولكن النتيجة لم تنتهي بعد وهي لعلاج أعراض كورونا على مستوى العالم.

 

وأكد الدكتور، أن أفضل وسيلة للوقاية من كورونا هي تقليل الاختلاط لمنع انتشار الفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمل لا يزال موجودا.. لقاحات محتملة لعلاج فيروس كورونا

قبل ما تشتري.. ما هي مواصفات المطهر قاتل كورونا؟.. فيديو

عاجل.. أخيرا هذا هو دواء فيروس كورونا المستجد.. فيديو

كفاية رعب.. أنباء سارة عن كورونا.. بحث صيني: الفيروس يضعف في الحرارة.. وإعلان الانتهاء من تجارب أول لقاح وبدء اختباره على البشر

الصحة العالمية: إجراءات مصر في التعامل مع كورونا مبشرة وأعداد المصابين تعلن بشفافية

لماذا لم ينتشر فيروس كورونا في قارة أفريقيا بكثرة ؟.. «الصحة العالمية» ترد.. فيديو

ترشيحاتنا

وزير سعودي يكشف دور الإخوان في أزمة كورونا

أكبر رئيس متاجر في بريطانيا يسخر من مرضى كورونا

كورونا انتشر بسبب فعل نهى عنه رسول الله ويستهين به الكثيرون

رددوا دعاء كوفيدا 19.. الأزهر يوصي برفع الأيادي إلى الله بـ25 كلمة للحد من كورونا

تعليق قوي من مدرب منتخب مصر السابق على الإطاحة بـ حسام عاشور من الأهلي

311 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا في تركيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. زوجة كريم فهمى تبهر الجمهور بأنوثتها

مفاجأة غريبة.. ديزني توقعت فيروس كورونا في فيلم ربانزل

بعد تحذير الصحة من الوصول ل 1000حالة.. 20 نصيحة للوقاية من كورونا