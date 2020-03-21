إليسا تهاجم حكومتها: «فرنسا سمتها حالة حرب ونحنا بعدنا مستحيين نقول طوارئ»

هاجمت الفنانة إليسا الحكومة اللبنانية بسبب عدم إدارتها للبلاد في ظل انتشار فيروس كورونا .

ذكر مراسل قناة "سكاى نيوز"، أنه تم تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى لبنان اليوم السبت، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بها إلى 187 حالة، فيما أكدت وزارة الصحة اللبنانية، بأنه تم إعداد 10 مستشفيات حكومية إلى جانب مستشفى الحريري ببيروت لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، حيث أعلنت السلطات المعنية فى دولة لبنان، عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي لعدد الحالات المصابة بهذا الفيروس داخل البلاد إلى 133 حالة.





وفيما قررت الحكومة اللبنانية إنشاء صندوق خاص لقبول التبرعات لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا في البلاد، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة الارتفاع الكبير غير المبرر في أسعار السلع جراء الأزمة الاقتصادية وإغلاق المؤسسات على خلفية انتشار كورونا.