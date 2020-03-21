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تعليم

التعليم العالي تعلن إلغاء امتحانات الميدتيرم في هذه الحالة

السبت 21/مارس/2020 - 01:42 م
الامتحانات بالجامعات
الامتحانات بالجامعات
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نهلة الشربيني

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، أنه في حال استمرار تعطيل الدراسة بعد المواعيد المعلنة سابقا سيتم إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني وضم درجاتها على امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.


وقال المجلس: "كما تؤجل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، على ألا تنعقد قبل السبت 30/5/2020 وفقًا للجداول التي ستعلن من كل جامعة أو في موعد يتم إعلانه لاحقًا وفقًا لمستجدات الأمور".


كان المجلس الأعلى للجامعات اجتمع في جلسته رقم (698) بتاريخ 21-3-2020، حيث استعرض الخطط المستقبلية للدراسة في الجامعات في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض، وفى ضوء قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين.


وفي بداية الجلسة، ثمن المجلس قرارات الدولة المصرية للحفاظ على صحة المصريين وجميع الجهود التي تبذلها وزارات وقطاعات الدولة المختلفة لتحقيق ذلك.


وناشد المجلس المواطنين ضرورة الالتزام بما صدر من قرارات من الدولة للحد من انتشار العدوى، كما تقدم بالشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات على دعمهم السريع والمتميز لمنظومة التعليم عن بعد، كما وجه تحية تقدير وإجلال لجميع مقدمي الخدمة الصحية من أطباء وهيئة تمريض وفنيين والإداريين العاملين بالمستشفيات على الدور البطولي الذي يقومون به خلال هذه الفترة الدقيقة من حياة الأمة.

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