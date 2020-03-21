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تعليم

تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في الجامعات بسبب كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 01:24 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
اجتمع المجلس الأعلى للجامعات في جلسته رقم (698) بتاريخ 21-3-2020، واستعرض الخطط المستقبلية للدراسة في الجامعات في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض وفي ضوء قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين. 

وفي بداية الجلسة ثمّن المجلس قرارات الدولة للحفاظ على صحة المصريين وجميع الجهود التي تبذلها وزارات وقطاعات الدولة المختلفة لتحقيق ذلك.

كما طالب المجلس المواطنين بالالتزام بما صدر من قرارات من الدولة للحد من انتشار العدوى، كما تقدم بالشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات على دعمهم السريع والمتميز لمنظومة التعليم عن بعد. 

كما وجه تحية تقدير وإجلال لجميع مقدمي الخدمة الصحية من أطباء وهيئة تمريض وفنيين والإداريين العاملين بالمستشفيات على الدور البطولي الذي يقومون به خلال هذه الفترة الدقيقة من حياة الأمة.

وقرر المجلس تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني على ألا تنعقد قبل السبت 30 /5 /2020 وفقًا للجداول التي ستعلن من كل جامعة أو في موعد يتم إعلانه لاحقًا وفقًا لمستجدات الأمور.

كما قرر المجلس أنه سيكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها التزامًا بخطة الدولة للحفاظ على صحة المصريين ومنع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد.
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