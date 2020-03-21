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مرأة

15 هدية تنال إعجابها.. كيف تختارين الهدية المناسبة لحماتك؟

السبت 21/مارس/2020 - 03:56 م
صدى البلد
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رشا عوني
فن اختيار الهدايا.. هكذا نفكر دوما عند قرار شراء هدية لأحد الأصدقاء، وهو ما ينطبق بالتأكيد على اختيار هدية عيد الأم للحماة، فمهما كانت الظروف وطريقة التعامل بين زوجة الابن ووالدته يجب ألا تغفل الزوجة عن تقديم هدية مميزة لحماتها في عيد الأم. 

واختيار هدية مناسبة لحماتك في عيد الأم يعتمد على عدة عوامل أهمها:

فترة معرفتك بها لأنها هي التي ستحدد الهدية المناسبة، سواء كانت لغرض شخصي خاص بها او غرض منزلي تحتاجه.

السن أيضا له عامل كبير في تحديد الهدية المناسبة لحماتك، فلكل سن هدايا خاصة به حتى تلقى إعجابها.

معرفة ذوق حماتك من أهم العوامل التي تحدد نوع الهدية فمن الأفضل أن تقدمي لها غرض ترغب به حتى يلقى اعجابها، لأن معرفة ذوق واهتمامات الطرف الآخر يسهل اختيار الهدية المناسبة. 

إذا كنتى لا تعرفين ذوقها واهتماماتها خاصة في بداية الخطبة وعدم معرفتك بها بشكل جيد، حاولي اختيار هدية لا يختلف عليها الآخرون مثل ساعة أنيقة أو فازة كريستال.

- هدايا مناسبة لحماتك في عيد الأم
يمكنك تقديم هدية مميزة لحماتك في عيد الأم بناء على العوامل السابقة، ونقدم إليك بعض المقترحات التي يمكن أن تساعدك في اختيار الهدية: 

نوع البرفان الذي تفضله
حقيبة أنيقة على ذوقها
ساعة مميزة
أي قطعة ذهبية تتناسب مع سنها
سكارفات خروج أنيقة للرقبة أو للحقيبة
اختيار قطعة ملابس تتناسب معها حسب استايل حياتها

أما إذا كنت ترغبين في شراء هدية ضمن أغراض المنزل فيمكنك اختيار: 
كبة لفرم الخضار واللحوم
هاند بلندر
ماكينة القهوة
ميكروويف
طقم بايركس أو أركوبال
طقم حلل حسب رغبتها
فازة كريستال انيقة
تابلوه مميز حسب ذوقها.
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