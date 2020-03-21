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سيارات

كيف تعرف البنزين المغشوش وتتخلص منه داخل سيارتك

السبت 21/مارس/2020 - 03:59 م
تأثير البنزين المغشوش
تأثير البنزين المغشوش على السيارة
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اشرف عطية

يوميا نذهب لمحطات الوقود المختلفة لتعبئة سياراتنا، وقد تظهر بعض المشاكل التي تواجه قائدي السيارات، منها التزود ببنزين أحيانا يكون مغشوشا أو مختلطا بالمياه، وهو ما يسبب العديد من الأعطال للسيارة قد تصل إلى حد توقف السيارة بالكامل، وقد تتسبب في عطل بطلمبة الوقود لأنها بطبيعة الحال تضخ البنزين فقط، وله خواص كيميائية مختلفة، وفي حال تعرضها لسائل مختلف تتلف وتفقد بعض خواص تشغيلها .


وإليك أهم العلامات التي يمكنك من خلالها معرفة البنزين المغشوش:


علامات البنزين المغشوش

– ملاحظة تقطع في سير السيارة.

 
– توقف تشغيل المحرك تمامًا.


– انتشار الثقوب في خزان الوقود نتيجة لتكون الصدأ به.


– تكون الصدأ داخل المحرك، وانخفاض كفاءة عمله، بالإضافة إلى قصر عمره الافتراضي.


– عدم انتظام دورة الاحتراق في المحرك.


طريقة التخلص من البنزين المغشوش

-عند التأكد من اختلاط البنزين بالمياه، قم بإيقاف السيارة فورًا، ومن ثم اسحب السيارة نحو أقرب ورشة لفحص السيارات.


– قم بفك خزان الوقود وتخلص من البنزين المخلوط، ثم قم بتنظيفه.


– قم بتغيير فلتر البنزين ونظف أنابيب دورة البنزين باستخدام الهواء المضغوط.


– للتخلص من الشوائب داخل خزان الوقود، يمكن ضخ بنزين 95 لتنظيف أكثر شمولية، ولو كانت الإضافة تقتصر على 10 أو 15 لترا.

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