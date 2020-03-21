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محافظات

لمواجهة كورونا.. تعقيم المواطنين خلال نقل عفش عروس بمواتير الرش.. يديو

السبت 21/مارس/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يظهر فيه أهالي احدى القرى خلال نقل أثاث عروس "عفش" ويتم تعقيم الأهالي المشاركين عن طريق رشهم بمواتير الرش في محاولة منهم لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

 

كما ظهر في الفيديو، أحد الأشخاص يقوم بتعقيم جميع المعازيم الرجال والسيدات والأطفال والأجهزة والدي جي باستخدام ماتور الرش.

 

وعلى جانب اخر فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" بمحافظة الشرقية مقطع فيديو ، يظهر فيه رجال الشرطة أثناء استقلالهم احدى السيارات وحث المواطنين على عدم التجمع حفاظا عليهم وعلى أبنائهم ولتقليل الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

كما ظهر في الفيديو شخص يدعو المواطنين، الى عدم التجمع وتقليل الازدحام وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة ومجلس الوزراء بتقليل التجمعات.

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