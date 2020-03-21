للوقاية من فيروس كورونا.. تطهير وتعقيم 21 مجزراً حكومياً بالبحيرة

شدّد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد لمنع انتشار العدوى ومحاصرة الفيروس والحد من انتشاره .





وواصلت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة حملاتها اليومية بالتنسيق مع الوحدات المحلية ووحدة مكافحة ناقلات الأمراض بعمل تطهير شامل لمعظم المنشآت الصحية والحيوية بعدة مراكز، حيث تم رش وتطهير مستشفى وادي النطرون والدلنجات وتطهير المساجد بإدكو وعقد ندوه توعوية بمخاطر الفيروس وكيفية الوقاية منه.





من جانبها قامت مديرية الطب البيطري، برش وتطهير 21 مجزرًا حكوميًا بنطاق مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات رش وتطهير بالوحدات البيطرية والمناطق المحيطة بها ومباني المصالح الحكومية والمطافى ومراكز الشرطة والمرور والمساجد بمراكز (وادي النطرون - كوم حمادة - النوبارية - حوش عيسي).





ونفذت مديرية الزراعة بالبحيرة حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المدارس والوحدات المحلية والمصالح الحكومية والشوارع والأماكن الهامة بالمراكز من خلال معدات الرش بالإدارات الزراعية بايتاى البارود وحوش عيسى وكوم حمادة والرحمانية وكفر الدوار وادكو والمحمودية وشبراخيت .



