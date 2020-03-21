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محافظات

بسبب كورونا...منع إقامة حفل زفاف شعبي في الأقصر..صور

السبت 21/مارس/2020 - 04:39 م
منع إقامة فرح شعبي
منع إقامة فرح شعبي بسبب كورونا
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شمس يونس
ألغت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الأقصر،  اليوم السبت، فرحا شعبيا بمنطقة حي وسط التابع للمدينة، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

وأوضح أيمن حسين رئيس الحي أنه تم رصد تعليق "فراشة" تمهيدا لإقامة فرح شعبي بجوار مبنى رئاسة حي وسط، وعلى الفور تم التوجه إلى أصحاب الفرح، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مشيرا إلى أن أصحاب الفرح تعهدوا بعدم إقامته وإزالة الفراشة، مؤكدا أنه سيتم إزالته بالقوة الجبرية واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال أصحابه، كما تم إبلاغ مدير شرطة المرافق لمساعدة رئاسة الحي في حال مخالفة القانون، مشددا على تواجد الأجهزة التنفيذية في الشارع بشكل مستمر لرصد أي مخالفات.

ومن جانبه وجه رئيس مدينة الأقصر الشكر لأصحاب الفرح على التعاون ومشاركتهم المسئولية تجاة الوطن ودعا الله أن يكون زواجا سعيدا.

جاء ذلك تفعيلا لحزمة الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
بسبب كورونا...منع إقامة حفل زفاف شعبي في الأقصر..صور
بسبب كورونا...منع إقامة حفل زفاف شعبي في الأقصر..صور
بسبب كورونا...منع إقامة حفل زفاف شعبي في الأقصر..صور
بسبب كورونا...منع إقامة حفل زفاف شعبي في الأقصر..صور
بسبب كورونا...منع إقامة حفل زفاف شعبي في الأقصر..صور
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