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مرأة

في عيد الأم.. ياسمين عبدالعزيز تطل بملابس رياضية في صورة قديمة مع ابنتها

السبت 21/مارس/2020 - 05:29 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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آية التيجي
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة قديمة لها مع ابنتها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وظهرت ياسمين عبد العزيز بإطلالة رياضية ومميزة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى حبهم الشديد لها.

وعلقت ياسمين عبد العزيز على صورتها ببع الكلمات، وقالت: كل عام وكل الامهات بخير.

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وظهرت ياسمين عبد العزيز بإطلالة رياضية مميزة، وناعمة، وارتدت سويت شيرت باللون الكحلي خطين أبيضين من الأجناب، فيما اختارت بنطال بنفس الشكل.

وتركت ياسمين عبد العزيز شعرها منسدلا على اكتافها بطريقة انسيابية وناعمة للغاية، ولم تتكلف في وضع الماكياج أو ارتداء الاكسسورات وظهرت بإطلالة طبيعية وغير متكلفة.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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