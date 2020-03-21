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اقتصاد

طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى فرنسا وألمانيا ونيجيريا ومدينتين أمريكيتين

السبت 21/مارس/2020 - 05:34 م
طيران الامارات
طيران الامارات
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رويترز

قررت شركة طيران الإمارات، وهي إحدى أكبر شركات الطيران الدولية في العالم، تعليق جميع رحلاتها إلى فرنسا وألمانيا ونيجيريا ومدينتي نيويورك ونيوجيرزي الأمريكيتين بسبب تفشي فيروس كورونا وذلك حسبما ورد في رسائل بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز.


كانت شركة الطيران المملوكة للدولة قد علقت بالفعل عشرات المسارات المهمة لمقرها في مدينة دبي والذي يمر منه ملايين الركاب سنويا.

 

وجاء في رسالة بريد إلكتروني للشركة أن الرحلات الجوية إلى فرنسا وألمانيا ونيجيريا ستتوقف اعتبارا من 23 مارس آذار وحتى إشعار آخر.

 

وفي رسالة أخرى، قالت الشركة إنها ستعلق الرحلات إلى مطار جيه.إف.كيه في نيويورك ومطار نيوارك إي.دبليو.آر في نيوجيرزي اعتبارا من 24 مارس آذار وحتى إشعار آخر.

ولم ترد الشركة على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق.

 

وفي الرسائل الإلكترونية قالت الشركة إنها ستوقف هذه الرحلات الجوية بسبب إجراءات وقيود مفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

 

وقالت شركة الاتحاد للطيران يوم السبت إنها قررت تعليق الرحلات الجوية إلى مدن كراتشي وإسلام اباد ولاهور في باكستان اعتبارا من 21 مارس آذار وإلى مدينة بروكسل في بلجيكا اعتبارا من 22 مارس آذار وإلى مدينة زوريخ في سويسرا اعتبارا من يوم 24 هذا الشهر.

 

وتفرض الحكومات على مستوى العالم قيودا صارمة على الدخول وعلق بعضها الرحلات الجوية.

 

وسجلت الإمارات حتى الآن 140 إصابة بالفيروس وحالتي وفاة ومنعت دخول الأجانب إليها مؤقتا بما في ذلك المقيمون.

 

وحذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) يوم الخميس الماضي من أن شركات الطيران في الشرق الأوسط تعاني من أزمة سيولة مما يجعل مئات الآلاف من الوظائف بالمنطقة مهددة بسبب وباء كورونا الذي أدى إلى تقويض الطلب على السفر في العالم.

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