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اقتصاد

الدولار يسجل 15.69 جنيه بالبنوك في نهاية تعاملات اليوم

السبت 21/مارس/2020 - 06:51 م
دولار
دولار
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محمد يحيي

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك في نهاية تعاملات اليوم السبت وفقاً لما أعلنه البنك المركزي المصري ليسجل 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.


وصل أدني سعر صرف للدولار مقابل الجنيه بالبنك الأهلي المصري ليسجل 15.53 جنيه للشراء و 15.63 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " العربي الافريقي الدولي، كريدي أجريكول، التجاري الدولي، سايب، المصرف المتحد، المصري الخليجي، الأهلي اليوناني، المصرف المتحد" لنحو 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر إيران للتنمية لـ15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع، و مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي لـ15.73 جنيه للشراء و 15.83 جنيه للبيع.

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