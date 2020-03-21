الدولار يسجل 15.69 جنيه بالبنوك في نهاية تعاملات اليوم

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك في نهاية تعاملات اليوم السبت وفقاً لما أعلنه البنك المركزي المصري ليسجل 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.





وصل أدني سعر صرف للدولار مقابل الجنيه بالبنك الأهلي المصري ليسجل 15.53 جنيه للشراء و 15.63 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.





ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " العربي الافريقي الدولي، كريدي أجريكول، التجاري الدولي، سايب، المصرف المتحد، المصري الخليجي، الأهلي اليوناني، المصرف المتحد" لنحو 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر إيران للتنمية لـ15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع، و مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.





ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي لـ15.73 جنيه للشراء و 15.83 جنيه للبيع.