التعليم ترد على المتسائلين عن قواعد ومعايير تقدير المشروعات البحثية الخاصة بتقييم الطلاب

ردّت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور بشأن المشروعات البحثية التي تقرر تقييم طلاب صفوف النقل على أساسها بدلا من الامتحانات التقليدية هذا العام بالتزامن مع تعليق الدراسة خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.





حيث قالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته للمديريات: إنه بالنسبة لتلاميذ صفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي ، فيقوم التلاميذ بإجراء مشروع بحثي لتلاميذ مرتبط بمنهج الفصل الدراسي الثاني بكل مادة دراسية .





وأضافت وزارة التربية والتعليم : سيقوم مديري عموم تنمية المواد الدراسية الاساسية بوضع معايير لإعداد المشروعات البحثية لكل مادة دراسية مرتبطة بمنهج الفصل الدراسي الثاني كاملًا وذلك بجميع الصفوف ، على أن يقوم موجه أول المادة بتصميم تلك المشاريع ورفعها على المنصة الالكترونية لإدارته التعليمية.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إرسال معايير تقدير المشروعات لاحقا من خلال مديري عموم تنمية المواد الدراسية.





ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيتولى موجهي أوائل المواد الدراسية بكل إدارة تعليمية رفع قائمة المشاريع البحثية على المنصة الالكترونية ، وعلى الطلاب تنفيذها وإرسالها عبر المنصة الالكترونية المشترك بها الطالب ويمكن الاستعانة بأخصائي التكنولوجيا بالمدرسة.





وأخيرًا قالت وزارة التربية والتعليم : بالنسبة للمواد الدراسية (خارج المجموع – المستوى الرفيع – المواد العملية بمدارس التعليم العام والتربية الخاصة) يكتفي بتقييمهم عن ادائهم خلال الفترة من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى موعد تعليق الدراسة.