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أخبار العالم

بريطانيا تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 233 حالة

السبت 21/مارس/2020 - 07:53 م
رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون
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أ ش أ
ذكرت  قناة "سكاي نيوز"  فى نبأ عاجل منذ قليل، إعلان بريطانيا تسجيل 53 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 233.


وأعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إغلاق المطاعم والمقاهي والنوادي الليلية والحانات والمسارح وصالات السينما، اعتبار من مساء اليوم وذلك لمواجهة انتشار كورونا.

من جانبها أكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك استجابة عالمية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

في سياق آخر أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إغلاق الحدود بين الولايات المتحدة وكندا، اعتبارًا من الليلة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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