بريطانيا تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 233 حالة

ذكرت قناة "سكاي نيوز" فى نبأ عاجل منذ قليل، إ علان بريطانيا تسجيل 53 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 233.

وأعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إغلاق المطاعم والمقاهي والنوادي الليلية والحانات والمسارح وصالات السينما، اعتبار من مساء اليوم وذلك لمواجهة انتشار كورونا.





من جانبها أكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك استجابة عالمية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.



