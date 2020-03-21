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محافظات

غلق 4 قاعات أفراح وإنهاء حفلتي زفاف وخطوبة بإيتاى البارود..صور

السبت 21/مارس/2020 - 08:39 م
غلق ٤ قاعات أفراح
غلق ٤ قاعات أفراح وانهاء حفلتى زفاف وخطوبة بايتاى البارود
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جمالات الدمنهوري

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود حملة مكبرة لغلق وتشميع المقاهي والكافيهات والمطاعم وقاعات الافراح و المولات التجارية المخالفة لقرار رئيس الوزراء والتأخير عن الموعد المحدد في الغلق الذى يبدأ فى تمام الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.


وتمكنت الحملة التى قادها محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود بمشاركة العميد احمد البنا مأمور مركز الشرطة و الرائد اسلام السعدني رئيس المباحث و النقيب نصر الدمراني رئيس شرطة المرافق ووحدة الاشغالات بالتنسيق مع الدكتورة آمال ابواليزيد مديرة الادارة الصحية و أبوالفتوح السيسي رئيس هيئة الرقابة بتموين ايتاي البارود من غلق و التشميع أكثر من ٨ محلات تجاريه وقاعتي افراح وتم تشميعها بالشمع الأحمر لمخالفتها قرار رئيس الوزراء و التأخير عن الموعد المحدد في الغلق وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها و تنفيذ قرارات الغلق بالشمع الاحمر .


وأكد محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود على إنهاء حفل زفاف وخطوبة بقاعتي افراح وتشميعهما بالشمع الأحمر وذلك فى إطار  توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وتنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بإلغاء الاحتفالات وغلق قاعات الافراح كتدبير احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.


ويهيب رئيس المدينة بالمواطنين وأصحاب المقاهي و المطاعم و المولات التجارية الالتزام بقرارات رئيس الوزراء و الغلق في الموعد المحدد مشددا علي أنه سيتم تشميع المحلات المخالفة .

غلق 4 قاعات أفراح وإنهاء حفلتي زفاف وخطوبة بإيتاى البارود..صور
غلق 4 قاعات أفراح وإنهاء حفلتي زفاف وخطوبة بإيتاى البارود..صور
غلق 4 قاعات أفراح وإنهاء حفلتي زفاف وخطوبة بإيتاى البارود..صور
غلق 4 قاعات أفراح وإنهاء حفلتي زفاف وخطوبة بإيتاى البارود..صور
غلق 4 قاعات أفراح وإنهاء حفلتي زفاف وخطوبة بإيتاى البارود..صور
غلق 4 قاعات أفراح وإنهاء حفلتي زفاف وخطوبة بإيتاى البارود..صور
غلق 4 قاعات أفراح وإنهاء حفلتي زفاف وخطوبة بإيتاى البارود..صور
غلق 4 قاعات أفراح وإنهاء حفلتي زفاف وخطوبة بإيتاى البارود..صور
غلق 4 قاعات أفراح وإنهاء حفلتي زفاف وخطوبة بإيتاى البارود..صور
غلق 4 قاعات أفراح وإنهاء حفلتي زفاف وخطوبة بإيتاى البارود..صور
غلق 4 قاعات أفراح وإنهاء حفلتي زفاف وخطوبة بإيتاى البارود..صور
غلق 4 قاعات أفراح وإنهاء حفلتي زفاف وخطوبة بإيتاى البارود..صور
غلق 4 قاعات أفراح وإنهاء حفلتي زفاف وخطوبة بإيتاى البارود..صور
غلق 4 قاعات أفراح وإنهاء حفلتي زفاف وخطوبة بإيتاى البارود..صور
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