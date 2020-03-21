خبير: تأجيل أقساط الوحدات السكنية من البنوك يدعم الاقتصاد

ثمن الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، من اجراءات الجهاز المصرفي في تخفيف الاعباء عن عملاء البنوك من خلال تأجيل سداد أقساط القروض الخاصة بالتجزئة المصرفية والاسكان الشخصي لمدة 6 شهور بدون غرامات تأخير.





وقال "أبوزيد" في تصريحات لـ"صدي البلد" إن تلك الاجراءات تساعد في دعم الاقتصاد جراء تداعيات فيروس كورونا المستحدث، مشيرا إلي تلك المبادرات تعكس توجه الجهاز المصرفي لمواكبة مستجدات الساحة العالمية و انعكاساتها للمواطنين.





أوضح " أبوزيد" أن ارجاء الاقساط علي الوحدات السكنية المدعومة من المواطنين يقلل الاعباء علي المستفيدين من تلك الوحدات، موضحا أن الانتاج قد تأثر بسبب تلك الاحداث العالمية.





وكان البنك المركزي المصري قد كلف البنوك بتأجيل سداد اقساط قروض التجزئة المصرفية و الاسكان الشخصي لمدة 6 شهور بدون غرامات تأخير أو فوائد، ضمن الاجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.