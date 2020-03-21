AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

خبير: تأجيل أقساط الوحدات السكنية من البنوك يدعم الاقتصاد

السبت 21/مارس/2020 - 08:37 م
البنك المركزي
البنك المركزي
Advertisements
محمد يحيي

ثمن الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، من اجراءات الجهاز المصرفي في تخفيف الاعباء عن عملاء البنوك من خلال تأجيل سداد أقساط القروض الخاصة بالتجزئة المصرفية والاسكان الشخصي لمدة 6 شهور بدون غرامات تأخير.


وقال "أبوزيد" في تصريحات لـ"صدي البلد" إن تلك الاجراءات تساعد في دعم الاقتصاد جراء تداعيات فيروس كورونا المستحدث، مشيرا إلي تلك المبادرات تعكس توجه الجهاز المصرفي لمواكبة مستجدات الساحة العالمية و انعكاساتها للمواطنين.


أوضح " أبوزيد" أن ارجاء الاقساط علي الوحدات السكنية المدعومة من المواطنين يقلل الاعباء علي المستفيدين من تلك الوحدات، موضحا أن الانتاج قد تأثر بسبب تلك الاحداث العالمية.


وكان البنك المركزي المصري قد كلف البنوك بتأجيل سداد اقساط قروض التجزئة المصرفية و الاسكان الشخصي لمدة 6 شهور بدون غرامات تأخير أو فوائد، ضمن الاجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاثنين.. بدء تفعيل مهلة الإسكان للمتأخرين عن سداد الأقساط بالإعفاء من الغرامات

برلماني يطالب بسداد مستحقات الإسكان بعد إلغاء غرامات التأخير

غدا.. تفعيل مهلة الإسكان للمتأخرين عن سداد الأقساط بالإعفاء من الغرامات

اليوم.. تفعيل مهلة الإسكان للمتأخرين عن سداد الأقساط بالإعفاءات

المركزي يلزم البنوك بتأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات لمدة 6 شهور

قرارات استثنائية.. كيف حصن البنك المركزي اقتصاد مصر ضد كورونا؟

ترشيحاتنا

الأذان الجديد يثير جدلًا .. الأوقاف تُقِره والأزهر يُبيحه: صيغة ألا صلوا في بيوتكم ثابتة عن الرسول

الرئيس السيسي ينشر صورة والدته ويوجه رسالة لها بمناسبة عيد الأم

المرة دي بجد.. إصابة ديبالا نجم يوفينتوس بفيروس كورونا

ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

قرار جديد بتخفيض أسعار الفائدة | تفاصيل

طبيب يزف بشرى للمصريين عن كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور جديدة من حريق استوديو مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

مرسيدس mercedes تطرح موديلا جديدا في مصر تعرف علي السعر و المواصفات .. صور

أهم مميزات شيفرولية ترافيرس 2021 chevrolet traverse .. صور