AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد قرار الأهلي بعدم التجديد.. أسامه عرابى يوجه رسالة لـ حسام عاشور

السبت 21/مارس/2020 - 08:37 م
حسام عاشور
حسام عاشور
Advertisements
عمرو ابوبكر
حرص أسامة عرابي، مدرب الأهلي الأسبق، على توجيه نصيحة لحسام عاشور لاعب وسط المارد الاحمر، بخصوص اعتزاله كرة القدم من عدمه بعد قرار النادي الأهلي بعدم التجديد له في الفترة المقبلة.

وقال أسامة عرابي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "نيل سبورت": "حسام عاشور لا بد أن يتخذ القرار المناسب، وأن يتأنى في التفكير ويركز على اسمه وتاريخه مع النادي خاصة أنه من أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات حاليَا"

وأضاف عرابي أن حسام عاشور هو صاحب القرار فهو من يعلم قدراته الفنية إذا كان قادرًا على تقديم الأداء داخل الملعب من عدمه، لذا أتمنى له التوفيق في الفترة القادمة، فهو لاعب محترف وكان من الأعمدة الأساسية بالتأكيد".

وأشار عرابي الى ان هذه مرحلة مهمة وفاصلة في حياة لاعب الكرة الذي يتمنى الاستمرار والنادي خيره بين الرحيل أو الاعتزال، رغم رغبته في الاستمرار والعطاء داخل المستطيل الأخضر، لذلك يجب التفكير جيدا قبل اتخاذ القرار المناسب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسام عاشور يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم

مصطفى يونس: أنصح حسام عاشور بالاعتزال لهذا السبب

حسام عاشور يكشف موعد اعتزاله كرة القدم.. ورقم قياسي يبحث عنه

عماد متعب: أجبرت على الاعتزال في الأهلي.. ورفضت الاستمرار كموظف

ماينفعش يلعبوا لغير الأهلي: أسامة عرابي يطالب حسام عاشور ووليد سليمان بالاعتزال

حسام عاشور: مصدوم من الأهلي.. ولم أتخيل النهاية بهذا الشكل

ترشيحاتنا

رحلة طبيبة المنوفية المصابة بكورونا من السعودية الى غرفه العزل بالعجمي

فى عيد الأم.. ربة منزل قتلت طفليها وفشلت مع الثالث فأنهت حياة ابن الجيران

مفاجأة مدوية..الزمالك يرفض ضم حسام عاشور من الأهلي.. تفاصيل

تعيين عوض تاج الدين مستشارًا لرئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية

الزمالك يفاضل بين هذين اللاعبين لضم أحدهما في الصيف

صلوا في بيوتكم.. أبلغ عن المساجد المفتوحة على هذا الرقم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور جديدة من حريق استوديو مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

مرسيدس mercedes تطرح موديلا جديدا في مصر تعرف علي السعر و المواصفات .. صور

أهم مميزات شيفرولية ترافيرس 2021 chevrolet traverse .. صور