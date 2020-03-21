بعد قرار الأهلي بعدم التجديد.. أسامه عرابى يوجه رسالة لـ حسام عاشور

حرص أسامة عرابي، مدرب الأهلي الأسبق، على توجيه نصيحة لحسام عاشور لاعب وسط المارد الاحمر، بخصوص اعتزاله كرة القدم من عدمه بعد قرار النادي الأهلي بعدم التجديد له في الفترة المقبلة.





وقال أسامة عرابي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "نيل سبورت": "حسام عاشور لا بد أن يتخذ القرار المناسب، وأن يتأنى في التفكير ويركز على اسمه وتاريخه مع النادي خاصة أنه من أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات حاليَا"





وأضاف عرابي أن حسام عاشور هو صاحب القرار فهو من يعلم قدراته الفنية إذا كان قادرًا على تقديم الأداء داخل الملعب من عدمه، لذا أتمنى له التوفيق في الفترة القادمة، فهو لاعب محترف وكان من الأعمدة الأساسية بالتأكيد".



