باستخدام البلوتوث.. سنغافورة تطلق تطبيقا لتقفي أثر مصابي كورونا

طورت سنغافورة تطبيقا للهواتف الذكية، وذلك لتقفى أثر المصابين بفيروس كورونا، في خطوة للسيطرة والحد من انتشار الوباء.
ويقوم تطبيق TraceTogether عن طريق إسال إشارات بلوتوث لاكتشاف الأجهزة المحمولة الأخرى القريبة منه، ويقوم التطبيق باستخدام وحفظ بيانات الهواتف، وذلك لتحديد المستخدمين وقت الحاجة.
ويمكن للتطبيق تقدير المسافة بين الهواتف كما يتم التقاط البيانات وتشفيرها وتخزينها محليا على هاتف المستخدم لمدة 21 يوما وهى فترة حضانة الفيروس.
وعند الحاجة إلى معرفة أصحاب هواتف معينة يشتبه إصابتهم بالفيروس، سيتعين على المستخدمين أن يقوموا بتحميل بياناتهم إلى وزارة الصحة في سنغافورة، وبعد انتهاء المدة ستقوم الوزارة بعد ذلك بتقييم المعلومات واسترداد أرقام وبيانات المستخدمين.
وذكر موقع ZDNet أن تطبيق TraceTogether تم تطويره من قبل وكالة التكنولوجيا الحكومية، بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك للمساعدة على تسريع عملية اقتفاء أثر ووقف انتشار فيروس كورونا.
كما قامت الحكومة البولندية، أمس، بإطلاق تطبيق على الهواتف الذكية يسمح لمصابى فيروس كورونا المطبق عليهم الحجر الصحى بإرسال صور سيلفى لأنفسهم إلى الهيئات المختصة لمتابعة أحوالهم الصحية.