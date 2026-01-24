قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السنباطي تشيد بتوجيهات الرئيس لإعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال للسوشيال
يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته
رئيس يحمل أوجاع أبنائه.. السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة
مصر لم تتآمر على أحد.. أحمد موسى: الرئيس السيسي تعرض لعدة محاولات اغتيال
الطب الشرعي: فتاة الهرم تعرضت لاعتداء وحشي في الفيوم.. تفاصيل
مصر تستضيف بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس
واشنطن ترفض مقترحاً إسرائيلياً باستبدال أمن السلطة الفلسطينية بشركات خاصة في معبر رفح
غدا.. المتحف الكبير والدبلوماسية الثقافية في صدارة فعاليات معرض الكتاب
أحمد موسى: اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية الأسبق قالي محمد مرسي زعيم عصابة
بعد انتهاء اليوم الثاني.. زيلينسكي: محادثات السلام الثلاثية في أبوظبي بنَّاءة
دافوس| سوق التوظيف العالمي يلتقط أنفاسه بعد 2025 ويستعد لنمو محتمل في 2026
استشهاد شاب فلسطيني في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تمكين المرأة الريفية .. ندوة حيوية في معرض القاهرة للكتاب

ندوة تحت عنوان "تمكين المرأة الريفية: من المبادرات التنموية إلى تحسين جودة الحياة والصحة"
ندوة تحت عنوان "تمكين المرأة الريفية: من المبادرات التنموية إلى تحسين جودة الحياة والصحة"
أمل مجدى

نظّم المجلس القومي للمرأة، من خلال لجنة المرأة الريفية، ثالث ندواته الجماهيرية خلال أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب ، تحت عنوان "تمكين المرأة الريفية: من المبادرات التنموية إلى تحسين جودة الحياة والصحة"

أدارت الندوة الاستاذة ماري لويس عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المرأة الريفية، وبمشاركة أعضاء اللجنة الدكتور صلاح يوسف، الدكتورة ابتهاج البدري، الدكتورة هالة يسري، وعددا من عضوات وأعضاء اللجنة.

استعرضت الاستاذة ماري لوي خلال كلمتها نشاط لجنة المرأة الريفية بالمجلس، موضحة أن المرأة هي العنصر الأساسي في العملية الزراعية، وأن السيدات يقمن بالدور الأكبر في الزراعة والإنتاج داخل الريف المصري. وأكدت أن الدور الرئيسي للمجلس القومي للمرأة يرتكز على تمكين المرأة ودعمها وتثقيفها، بما يساعدها على امتلاك الأدوات والمعرفة اللازمة لإقامة مشروعات مدرة للدخل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

وأشارت الاستاذة مارى لوى إلى مشروع الكمبوست الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع بنك بلوم وشركة سان جوبان، والذي يستهدف تحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوي، بما يساهم في الحفاظ على البيئة وخلق فرص اقتصادية جديدة للسيدات في الريف. وأكدت في هذا الإطار على أهمية تدريب السيدات بشكل مستمر، والعمل على تكوين فرق عمل متجانسة قادرة على التعاون والعمل الجماعي من أجل إنشاء مشروعات ناجحة ومستدامة، بالاضافة إلى تدريب السيدات على استخراج الزيوت العطرية كأحد المشروعات الواعدة التي تتيح فرص عمل حقيقية وتفتح آفاقًا جديدة أمام المرأة الريفية، مستعرضة مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة"، موضحة دوره في دعم وتمكين السيدات اقتصاديًا، وتعزيز ثقافة الادخار والإدارة المالية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهن وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي للأسر.

واستعرض الدكتور صلاح يوسف آلية استغلال الفلاح القديم للمخلفات الزراعية، موضحًا أن هذه الممارسات التقليدية كانت تمثل نظامًا متكاملًا للحفاظ على خصوبة التربة وجودة الأراضي الزراعية، وأشار إلى أن الثورة الصناعية أدت إلى انتشار استخدام الأسمدة الكيميائية، وهو ما ترتب عليه اندثار العديد من التقنيات الزراعية القديمة التي كانت تضمن تربة صحية وأراضي زراعية أكثر خصوبة واستدامة.

وأكد الدكتور صلاح يوسف أن المخلفات الزراعية تمثل عنصرًا مهمًا في دعم العملية الزراعية حال تحويلها إلى سماد عضوي، موضحًا أن هذا الأسلوب لا يقتصر أثره على تحسين جودة التربة وزيادة الإنتاج الزراعي فقط، بل ينعكس أيضًا بشكل إيجابي على الصحة العامة، ويساهم في الحفاظ على سلامة الكبار والأطفال من الآثار السلبية لاستخدام المواد الكيميائية، مشيدا بمشروع الكمبوست الذي تم تنفيذه في قرية الروبي بمحافظة المنيا، مؤكدًا أنه يُعد نموذجًا ناجحًا في إدارة المخلفات الزراعية، حيث أسهم في تحويل القرية إلى قرية بلا مخلفات، وحقق في الوقت ذاته فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية ملموسة لأهالي القرية.

وقامت الدكتورة ابتهاج البدري بتعريف مفهوم الأكل الصحي المتوازن، موضحة أنه الغذاء الذي يخلو من العناصر الكيميائية الضارة، ويحتوي في الوقت ذاته على جميع العناصر الغذائية اللازمة، بما يلبّي احتياجات الإنسان من الطاقة والبناء والوقاية من الأمراض، محذرة من العادات الغذائية السيئة التي تؤدي إلى انتشار العديد من الأمراض،  وشددت على أهمية التوعية الصحية، لا سيما فيما يتعلق بكيفية الاكتشاف المبكر لمرض السكري لدى الأطفال، موضحة عددًا من علامات الخطر التي يجب على الأسر الانتباه إليها، بما يساهم في سرعة التدخل الطبي والحد من المضاعفات الصحية.

واستعرضت الدكتورة هالة يسري مفهوم التنمية المستدامة، موضحة أنه يقوم على تحقيق قدرات اقتصادية أفضل، إلى جانب التمكين الاجتماعي من خلال المشاركة الفاعلة، وتوافر خصائص سكانية جيدة، مع الحفاظ على البيئة باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الشاملة،كما تناولت محاور استراتيجية تمكين المرأة، والتي تشمل محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، إلى جانب محور الحماية، مؤكدة أن المرأة الريفية شهدت العديد من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، وأن تمكينها ينعكس بشكل مباشر على الارتقاء بأسرتها بالكامل، باعتبارها من الفئات التي تُسهم في إطعام العالم ودعم الأمن الغذائي.
واستعرضت الدكتورة هالة يسري دور المجلس في استخراج بطاقات الرقم القومي، وما يمثله ذلك من خطوة محورية في تمكين السيدات وإدماجهن في المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرة إلى إسهامات المجلس الفعالة في دعم وتمكين المرأة بمختلف السبل، مشيرة إلى مكتب شكاوى المرأة والخدمات التي يقدمها، وعلى رأسها الدعم النفسي والقانوني للسيدات، بما يضمن حمايتهن وتعزيز قدرتهن على مواجهة التحديات المختلفة.

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا بين المتحدثين والحضور، حيث دار نقاش مفتوح حول سياسات تمكين المرأة الريفية ورؤية المجلس القومي للمرأة وأطر العمل المؤسسية، بالإضافة إلى المشروعات التنموية وأثرها الاجتماعي من حيث تحسين الدخل، تعزيز دور المرأة داخل الأسرة والمجتمع، والأثر الصحي للمبادرات التنموية.

المرأة المرأة الريفية تمكين المرأة قضايا المرأة المجلس القومى للمرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

رئيس الجمهورية

محافظ الغربية يشيد ببطولات الشرطة خلال مشاركته الاحتفال بعيدهم الـ74 بحضور رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية

رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

الرئيس السيسي

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة

بالصور

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

المعكرونة التركية تسيطر على السوشيال ميديا.. وصفة سهلة ولذيذة تشعل الترند

طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية

محافظ الشرقية يتابع أعمال الصيانة والإصلاح في كوبري الصاغة بالزقازيق| صور

كوبري
كوبري
كوبري

فيديو

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد