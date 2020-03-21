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أخبار البلد

الصحة: 10 نصائح عند العودة إلى المنزل للوقاية من فيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 09:47 م
صدى البلد
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محمد غالي

قدّمت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح والإرشادات للمواطنين، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19(.


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 وجاءت النصائح عند العودة إلى المنزل، يجب أن تقوم بـ 10 إجراءات لحمايتك وحماية المقربين منك، كالتالي:-

 خلع الحذاء خارج المنزل.

 خلع الملابس ووضعها جانبًا، وغسلها لوحدها بحرارة 60 إلى 70 درجة مئوية.

غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20-30 ثانية.

غسل الوجه بالماء والصابون.

التخلص من الكمامات والجوانتيات بطريقة آمنة فور خلعها.

وضع الأكياس الشرائية لفترة، ومن ثم ترتيبها والاستمرار بغسل اليدين.

 غسل المعلبات بالماء والصابون.

غسل الخضروات والفواكه بالماء الجاري، أو ماء وخل، ثم تجفيفها.

الاستمرار بمسح الأسطح وتعقيمها.

تعقيم وتنظيف الهواتف الخلوية باستمرار.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، وجاءت كالتالي:- 

 الحالات الجديدة:- 9

الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية إلى سلبية:- 73

الوفيات الجديدة:- 2

عدد حالات الشفاء (الخروج حتي الآن):- 41

إجمالي الوفيات:- 10

إجمالي أعداد المصابين:- 294


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