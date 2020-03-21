لمواجهة كورونا.. رئيس الدلتا للسكر يطمئن على أعمال التطهير بمصنع بنجر الحامول.. صور

قرر الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، منح العاملين ذوي الأمراض المزمنة إجارة لمدة 14 يومًا وغلق النادى الاجتماعى للشركة وحضانة الأطفال، وبمصنع بنجر السكر بالحامول بمحافظة كفر الشيخ.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس شركة الدلتا للسكر، وقيادات الشركة، مصنع بنجر سكر الحامول، مُرتدين الكمامات الطبية؛ للاطمئنان على حُسن سير العمل، ومتابعة عملية التطهير، والتعقيم ، في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



