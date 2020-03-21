AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمواجهة كورونا.. رئيس الدلتا للسكر يطمئن على أعمال التطهير بمصنع بنجر الحامول.. صور

السبت 21/مارس/2020 - 11:22 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
قرر الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، منح العاملين ذوي الأمراض المزمنة إجارة لمدة 14 يومًا وغلق النادى الاجتماعى للشركة وحضانة الأطفال، وبمصنع بنجر السكر بالحامول بمحافظة كفر الشيخ.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس شركة الدلتا للسكر، وقيادات الشركة، مصنع بنجر سكر الحامول، مُرتدين الكمامات الطبية؛ للاطمئنان على حُسن سير العمل، ومتابعة عملية التطهير، والتعقيم ، في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدّد رئيس شركة الدلتا للسكر، على متابعة أعمال النظافة بصفة مستمرة، والتزام كافة العاملين لمهمات الحماية والوقاية، مؤكدًا حرص الشركة على اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار "أبواليزيد"، إلى تشكيل لجنة دائمة لمتابعة الموقف بالنسبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، برئاسة المهندس، سليمان حسن، رئيس المصانع، ومسئولي القطاع الطبي وجميع المسئولين بالمصانع.
لمواجهة كورونا.. رئيس الدلتا للسكر يطمئن على أعمال التطهير بمصنع بنجر الحامول.. صور
لمواجهة كورونا.. رئيس الدلتا للسكر يطمئن على أعمال التطهير بمصنع بنجر الحامول.. صور
لمواجهة كورونا.. رئيس الدلتا للسكر يطمئن على أعمال التطهير بمصنع بنجر الحامول.. صور
لمواجهة كورونا.. رئيس الدلتا للسكر يطمئن على أعمال التطهير بمصنع بنجر الحامول.. صور
لمواجهة كورونا.. رئيس الدلتا للسكر يطمئن على أعمال التطهير بمصنع بنجر الحامول.. صور
لمواجهة كورونا.. رئيس الدلتا للسكر يطمئن على أعمال التطهير بمصنع بنجر الحامول.. صور
لمواجهة كورونا.. رئيس الدلتا للسكر يطمئن على أعمال التطهير بمصنع بنجر الحامول.. صور
لمواجهة كورونا.. رئيس الدلتا للسكر يطمئن على أعمال التطهير بمصنع بنجر الحامول.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادات الدلتا للسكر لاستقبال محصول البنجر من المزارعين

استعدادات شركة الدلتا لإنتاج السكر المحلي من البنجر وتوقعات باستلام 2 مليون طن بنجر من المزارعين

الأربعاء.. الدلتا للسكر تبدأ استلام محصول البنجر من مزارعي كفر الشيخ

شركة الدلتا: احتياطي السكر يكفي 5 أشهر مقبلة.. فيديو

كفر الشيخ رائدة صناعة السكر في مصر.. انطلاق موسم حصاد محصول البنجر.. وهذه سبب الشهرة

لمواجهة كورونا.. حملات تفتيشية ورقابية مكثفة على الحضانات والمقاهى وصالونات الحلاقة والصدليات بالبحيرة

ترشيحاتنا

فين صورة مامتك.. اسما شريف منير توضح عدم وضع صور لوالدتها

اجتماع مع إدارة الأهلي.. فايلر يكشف حقيقة رحيله عن الفريق

هل يُلغى العام الدراسي لطلاب الجامعات.. وزير التعليم العالي يجيب

الرئيس السيسي ينشر صورة والدته ويوجه رسالة لها بمناسبة عيد الأم

الرجالة تقعد في البيت.. كورونا يدمر الخصيتين ويصيب بالعقم والضعف الجنسى .. تفاصيل

جامعة الأزهر: تأجيل امتحانات نهاية العام الدراسي لـ 30 مايو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. هيونداي ألنترا 2021 تظهر على أرض الواقع .. صور

شاهد.. صور جديدة من حريق استوديو مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

شاهد | فض حفلي زفاف وخطوبة في البحيرة وتشميع قاعتى الأفراح