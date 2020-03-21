أوبر تعلق خدماتها في السعودية حتي إشعار آخر

ذكرت شركة أوبر - المتخصصة في نقل الركاب - أنها علقت عملياتها لسيارات الأجرة في السعودية حتى إشعار آخر بسبب إجراءات أعلنتها وزارة الداخلية بالمملكة.

وقال متحدث باسم أوبر لوكالة "رويترز"، اليوم السبت: "في ضوء الإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية، نعلق عمل أوبر تاكسي في المملكة حتى إشعار آخر".

وقررت المملكة العربية السعودية، أمس، حجب تطبيقات نقل الركاب، بعد إقرار إجراءات احترازية لحركة المركبات.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بوقت مبكر من صباح الجمعة، أن الهيئة العامة للنقل ستقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية الأخرى بحجب تطبيقات نقل الركاب المخالفة بشكل عاجل، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح المسؤول، أن المملكة قررت تعليق رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة أسبوعين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد المصدر، أن الجهات الأمنية ستتولى متابعة إيقاف الحافلات وسيارات الأجرة لحين انتهاء فترة التعليق.

وأشار، إلى أن القرار يأتي استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في السعودية، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد " كوفيد 19".