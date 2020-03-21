رئيس الطائفة الإنجيلية يعلن عن تعليق كافة الأنشطة الروحية بالكنائس.. فيديو

قال القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إن كافة الكنائس في مصر علّقت جميع الأنشطة الروحية الخاصة بها بما في ذلك أنشطة يوم الأحد حتى نهاية شهر مارس الحالي.





وأضاف القس أندرية زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي" الفضائية، أن بعض الكنائس مثل كنائس الطائفة الإنجيلية قالوا إنه من الممكن أن تكون الصلاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وليس بالضرورة في الكنيسة.





وتابع رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ان هذا القرار تم اتخاذه حفاظًا على أرواح المواطنين وحفاظًا على الوطن من الهلاك جراء انتشار هذا الفيروس الخطير.





وأشار إلي أن، هذا القرار تم اتخاذه من قبل بعض الكنائس يوم الخميس الماضي والبعض الآخر اتخذوه يوم الجمعة والبعض الآخر اتخذوه يوم السبت ولكن اعتبارًا من اليوم جميع الكنائس علقت أنشطتها حتى نهاية الشهر الجاري .





وأوضح القس أندرية زكي، أن في الاسبوع الثالث من شهر أبريل القادم لديهم احتفالات عيد القيامة وستتم مناقشة قرار تعليق الأنشطة الروحية بعد انتهاء هذين الأسبوعين في ضوء التطور الذي يحدث لانتشار كورونا.