تطبيق أندرويد يعرضك للخطر داخل سيارتك

أكدت دراسة أجراها مركز متخصص عن مفاجأة تخص تطبيقات أندرويد وتعتبر هي أحدث التقنيات الحديثة التي تضاف للسيارات خلال الفترة الأخيرة.

كما تشير منظمة رودسمارت عبر دراسة أجرتها تطبيق أندرويد أوضحت أن الشخص الذي يقود سيارة تحتوي على أنظمة أندرويد أوتو وكاربلاي يبعد نظره عن الطريق لمدة تصل إلى 16 ثانية وتعتبر تلك المدة التي يستخدم فيها التطبيق.

وتحدثت الدراسة أن القيادة تحت تأثير الكحول تقلل من سرعة استجابة الشخص بحوالي 12%، والماريجوانا تخفض الاستجابة بنسبة 21%، وكتابة الرسالة النصية تؤثر بنسبة 35%، أما الحديث في الهاتف فيخفض التركيز بنسبة 46%، بينما استخدام التطبيق يؤدي إلى تأخير الاستجابة بنسبة 57%.