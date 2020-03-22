AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تطبيق أندرويد يعرضك للخطر داخل سيارتك

الأحد 22/مارس/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار

أكدت دراسة أجراها مركز متخصص عن مفاجأة  تخص تطبيقات أندرويد  وتعتبر هي أحدث التقنيات الحديثة التي تضاف للسيارات خلال الفترة الأخيرة.

كما تشير منظمة رودسمارت عبر دراسة أجرتها تطبيق أندرويد أوضحت أن الشخص الذي يقود سيارة تحتوي على أنظمة أندرويد أوتو وكاربلاي يبعد نظره عن الطريق لمدة تصل إلى 16 ثانية وتعتبر تلك المدة التي يستخدم فيها التطبيق. 

وتحدثت الدراسة أن القيادة تحت تأثير الكحول تقلل من سرعة استجابة الشخص بحوالي 12%، والماريجوانا تخفض الاستجابة بنسبة 21%، وكتابة الرسالة النصية تؤثر بنسبة 35%، أما الحديث في الهاتف فيخفض التركيز بنسبة 46%، بينما استخدام التطبيق يؤدي إلى تأخير الاستجابة بنسبة 57%.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفايا: مصر لديها خبرة كبيرة ورؤية واضحة في مجال التحول الرقمي

وداعا للمفتاح.. شغل سيارتك بالـ آيفون

اختبار منزلي.. اعرف عندك كورونا ولا لأ خلال 15 دقيقة

4 تطبيقات تخترق بياناتك وتجعلك في خطر.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

النائب العام يأمر بحبس 4 متهمين نشروا فيديوهات ساخرة من مواطنين على تيك توك بالمقطم

شاهد | فض حفلي زفاف وخطوبة في البحيرة وتشميع قاعتى الأفراح

أول محافظة تغلق الأسواق الشعبية لمدة أسبوعين | شاهد

9 إصابات جديدة.. الصحة: 294 مصابا و10 وفيات أحدث إحصائية ضحايا كورونا فى مصر

مصري 100 % .. إختراع جديد للحد من كورونا.. شاهد

شاهد.. تعليق غريب من نجم الأهلي السابق على قرار الإطاحة بـ حسام عاشور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواجيز يتحدون كورونا باللعب والمرح.. شاهد مقطع مثير للإعجاب

والدة كندة علوش تشعل السوشيال ميديا بجمالها الأخاذ .. صور

بالصور.. حيلة عروسين بعد إلغاء زفافهما بسبب كورونا