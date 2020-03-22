الأوقاف: قرار غلق المساجد له تداعيات دينية وأمنية وسياسية.. فيديو









وأضاف الدكتور جابر طايع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي" الفضائية، أن قرار غلق المساجد له تداعيات دينية وسياسية وأمنية.









وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية منذ ٢٠ يوما، وقرار غلق المساجد جاء بعد تلك الإجراءات.









وأوضح الدكتور جابر طايع، أن قرار غلق المساجد لم يكن قرار ديني فقط بل كان قرار أمني وصحي وسياسي وله تداعياته وتدابيره.









وأشار إلي أنه، تم غلق جميع الأضرحة التي تضم الآلاف من المواطنين في الأماكن الضيقة، مضيفا أن قرار غلق المساجد لم يأت متأخرا ولكن جاء في وقته المناسب.

قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه ليس هناك يوم معين بوزارة الأوقاف لاتخاذ القرارات، ولكن جميع القرارات تدرس جيدا قبل اتخاذها.