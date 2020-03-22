AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأوقاف: قرار غلق المساجد له تداعيات دينية وأمنية وسياسية.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 05:01 ص
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه ليس هناك يوم معين بوزارة الأوقاف لاتخاذ القرارات، ولكن جميع القرارات تدرس جيدا قبل اتخاذها.


وأضاف الدكتور جابر طايع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي" الفضائية، أن قرار غلق المساجد له تداعيات دينية وسياسية وأمنية.


وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية منذ ٢٠ يوما، وقرار غلق المساجد جاء بعد تلك الإجراءات.


وأوضح الدكتور جابر طايع، أن قرار غلق المساجد لم يكن قرار ديني فقط بل كان قرار أمني وصحي وسياسي وله تداعياته وتدابيره. 


وأشار إلي أنه، تم غلق جميع الأضرحة التي تضم الآلاف من المواطنين في الأماكن الضيقة، مضيفا أن قرار غلق المساجد لم يأت متأخرا ولكن جاء في وقته المناسب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوقى علام وفريد واصل و"دينية البرلمان" يؤيدون إجراءات الأوقاف في مواجهة كورونا

قبل الذهاب لـ صلاة الجمعة.. استمع إلى نصائح الأوقاف لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو

الأوقاف تكشف تفاصيل الأذان الجديد بالمساجد.. فيديو

أين تقام صلاة الجنازة على الميت بعد إغلاق المساجد.. الأوقاف ترد.. فيديو

الاوقاف تكشف سند الصيغة الجديدة للأذان.. واين ستقام صلاة الجنازة..فيديو

وزارة الأوقاف: لا يمكن أن يتعارض مقصد ديني مع صحة الإنسان.. فيديو

ترشيحاتنا

الحكومة: وارد عزل أي منطقة يتفشى فيها فيروس كورونا.. شاهد

عاد من جديد .. الصين تعلن 6 حالات وفيات وإصابات بـ كورونا

وزير الموارد المائية: لدينا عدة سيناريوهات للتعامل مع أزمة سد النهضة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج مكتوب.. لزيادة الرزق وطمأنينة النفس و التخلص من الهم والحزن

تأجيل أقساط شقق الإسكان 6 أشهر.. تعرف على التفاصيل

من أجل اصطياد عريس.. تعليمات صادمة من أب لابنته في كتب كتاب .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. فتاة أردنية ترقص وسط الشارع وتخالف حظر تجوال كورونا

قبل الحمل.. 10 إطلالات جريئة وملفتة لـ ريهام حجاج

فضيحة زوج كيم كارداشيان بعد مكالمة فيديو مسربة