مدرب الأهلي: صالح جمعة خارج حساباتنا وننتظر عودة أزارو

كشف سامي قمصان مدرب النادي الأهلي ، عن رحيل صالح جمعة، ومصير وليد أزارو بعد الانتقال للدوري السعودي.





أكد قمصان عبر قناة الأهلي، أن وليد أزارو سيعود للنادي الأهلي بعد انتهاء إعارته، لأنه لاعب متميز والجميع في الجهاز الفني ولجنة التخطيط تعرف إمكانياته الفنية





وشدد قمصان علي أن حسين الشحات كان يتحامل على نفسه في الفترة الماضية لخوض المباريات رغم إصابته سواء فى الدوري المصري أو بطولة أفريقيا، و من الصعب أن يسافر الشحات إلى ألمانيا للعلاج في الفترة الحالية، وقد يجري جراحة في مصر في ظل توقف النشاط الرياضي.



