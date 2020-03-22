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رياضة

مدرب الأهلي: صالح جمعة خارج حساباتنا وننتظر عودة أزارو

الأحد 22/مارس/2020 - 12:52 ص
وليد ازارو وصالح
وليد ازارو وصالح جمعة
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حسن العمدة
كشف سامي قمصان مدرب النادي الأهلي ، عن رحيل صالح جمعة، ومصير وليد أزارو بعد الانتقال للدوري السعودي.

أكد قمصان عبر قناة الأهلي، أن وليد أزارو سيعود للنادي الأهلي بعد انتهاء إعارته، لأنه لاعب متميز والجميع في الجهاز الفني ولجنة التخطيط تعرف إمكانياته الفنية

وشدد قمصان علي أن حسين الشحات  كان يتحامل على نفسه في الفترة الماضية لخوض المباريات رغم إصابته سواء فى الدوري المصري أو بطولة أفريقيا، ومن الصعب أن يسافر الشحات إلى ألمانيا للعلاج في الفترة الحالية، وقد يجري جراحة في مصر في ظل توقف النشاط الرياضي.

واختتم أن صالح جمعة خارج حسابات فايلر تماما، اللاعب لديه عرضين أحدهما من البرتغال والآخر من فنلندا وسيتم حسم موقفه في الفترة المقبلة.
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