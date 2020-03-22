التعليم تكشف حقيقة انتهاء العام الدراسي وإلغاء الترم الثاني

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019/2020.









وقالت وزارة التربية والتعليم : لم يتم إلغاء الفصل الدراسي الثاني، ولم يتم إلغاء أي وحدات دراسية من المقررة بمناهج الفصل الدراسي الثاني ، والعام الدراسي لم ينتهي.









وأضافت وزارة التربية والتعليم : قررنا فقط استبدال الامتحانات في سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي) ، بمشروع بحثي مرتبط بكل مناهج الترم الثاني ، مع العلم أن هذا المشروع البحثي هو شرط لنجاح الطالب وانتقاله إلي العام الأعلى.







