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تعليم

التعليم تكشف حقيقة انتهاء العام الدراسي وإلغاء الترم الثاني

الأحد 22/مارس/2020 - 07:56 ص
ياســـمين بدوي
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019/2020.


وقالت وزارة التربية والتعليم : لم يتم إلغاء الفصل الدراسي الثاني، ولم يتم إلغاء أي وحدات دراسية من المقررة بمناهج الفصل الدراسي الثاني ، والعام الدراسي لم ينتهي.


وأضافت وزارة التربية والتعليم : قررنا فقط استبدال الامتحانات في سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي) ، بمشروع بحثي مرتبط بكل مناهج الترم الثاني ، مع العلم أن هذا المشروع البحثي هو شرط لنجاح الطالب وانتقاله إلي العام الأعلى.


وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه بالنسبة للطلاب المتخلفين عن تقديم المشروعات البحثية في سنوات النقل او الامتحانات الإلكترونية في المرحلة الثانوية، فسوف يلتحقون بالمدرسة قبل أسبوعين من بدء الدراسة في سبتمبر 2020 لاستكمال الدراسة والامتحان للمرور للعام الدراسي التالي.
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