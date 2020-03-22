عواجيز يتحدون كورونا باللعب والمرح.. شاهد مقطع مثير للإعجاب

خلال هذه الأوقات المظلمة نحتاج جميعًا إلى فرصة للفصل بين الأمور والخروج لبعض الوقت من ضغط الذعر والخوف خاصة في أوقات الانعزال داخل المنزل خشية الإصابة بفيروس كورونا الذي ضرب أكثر من 170 دولة حول العالم.

وفي الوقت الذي استهدف فيروس كورونا كبار السن وجد سكان دار رعاية مسنين بريطانية الطريقة المثلى لتحدي الفيروس، بحيلة جديدة لتمضية الوقت وسط العزلة وأيضًا تخفيف القلق من خلال لعبة مرحة بالكرات والعلب.

وهي تبدو رائعة حقًا، فطريقة اللعب بسيطة جدًا، حيث يجلس سكان الدار المسنين في دائرة وجميعهم على كراسي متحركة، كل منهم يحمل سلة مقلوبة في نهايتها عمود، وفي وسط الصالة توجد كومة ضخمة من الكرات البلاستيكية الملونة.

اقرأ المزيد:

بالصور.. حيلة عروسين بعد إلغاء زفافهما بسبب كورونا

يقوم موظفو دار الرعاية بتحريك كراسي سكان الدار إلى الأمام وإلى الخلف، وعليهم التقاط أكبر عدد ممكن من الكرات البلاستيكية تحت سلالهم وهي لعبة أطفال شهيرة تسمى "فرس النهر الجائع".

وقد صرح بيت الرعاية وفقًا لصحيفة مترو أن الهدف من اللعبة هو رفع معنويات الفريق والمقيمين، ويبدو أنهم نجح بالفعل، فقد حقق الفيديو الذي تم نشره على موقع فيسبوك 2500 إعجاب، والعديد من التعليقات - كما يبدو أنه وضع ابتسامة على وجه الجميع أيضًا.