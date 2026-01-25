قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«فتوح» يكشف كواليس تغيّر شخصيته بعد الأزمات الأخيرة «التزمت وسيبت الشقاوة.. وتركيزي كله في الكرة»

رباب الهواري

تحدّث أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، بصراحة عن التحوّل الكبير في شخصيته ومسيرته خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه أصبح أكثر التزامًا وتركيزًا داخل الملعب، بعد سلسلة من الأزمات التي مرّ بها وأثّرت عليه نفسيًا وإنسانيًا.


 وخلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»، اعترف "فتوح" بأن بداياته لم تكن مثالية، قائلًا: «كنت شقي شوية، لكن دلوقتي خلاص»، مشيرًا إلى أن الصورة الذهنية لدى البعض عنه باعتباره لاعبًا كثير المشاكل وغير منضبط، لا تعكس واقعه الحالي.

التزام كامل ونظام صارم

وأوضح لاعب الزمالك أن حياته تغيّرت بشكل واضح، مؤكدًا التزامه الكامل بنظام احترافي: «أنا دلوقتي ماشي بسيستم، ومفيش سهر خالص زي زمان»، لافتًا إلى أن تركيزه الحالي منصب فقط على كرة القدم، وأن تفكيره أصبح مختلفًا تمامًا عما كان عليه في السابق.

وأضاف فتوح أن ما مر به لم يكن بسبب أصدقاء السوء كما يعتقد البعض، موضحًا: «الموضوع ملوش علاقة بصحابي، المشكلة كانت في دماغي نفسها»، في إشارة إلى مراجعة داخلية قوية دفعته لإعادة ترتيب أولوياته.

تأثير الحادثة والأزمة النفسية

وتطرق فتوح إلى الحادثة التي مر بها، مؤكدًا أنها غيّرت مجرى حياته، قائلًا: «حياتي اتغيرت بسبب الحادثة، وربنا يرحم المتوفي، ورجعت بعدها تعبان نفسيًا»، مشددًا على أن تلك الفترة كانت من أصعب المراحل التي عاشها.

الرد على أزمة حفل راغب علامة

كما علّق على الجدل الذي أثير حول حضوره حفل الفنان راغب علامة، موضحًا أن عمه كان مريضًا بالفعل قبل الحفل، لكنه اطمأن عليه، وأن ذهابه كان بدافع الخروج من حالة نفسية سيئة، وليس إهمالًا كما أُشيع.
 

قرار الحسم

واختتم فتوح تصريحاته مؤكدًا أن آخر أزمتين كانتا نقطة فاصلة في حياته، قائلاً: «بعدهم قولت خلاص.. كنت فاكر إن مفيش حاجة بتأثر فيّ، لكن الموضوع كان صعب، وبعد فترة تعب قررت ألتزم»، في رسالة تؤكد رغبته في فتح صفحة جديدة مع الجماهير والتركيز على مستقبله الكروي


 

