"الأطباء" تكرم الطبيب المتعافى من كورونا.. وتوجه رسالة لـ الصحة.. صور

كرمت النقابة العامة للأطباء، الدكتور أحمد محمد عبدالله أخصائي الصدر بمستشفى صدر دمياط، والذي أصيب بفيروس كورونا، أثناء تأدية عمله وتم حجزه في مستشفى العزل في الاسماعيلية، وبعد اكتمال شفائه التام، خرج وعاد إلى بيته أمس.









وأرسلت نقابة الأطباء الى وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، خطاباَ تؤكد فيه تعاونها مع الوزارة وجميع الهيئات الصحية وجهات الدولة المختلفة من أجل درء المخاطر الصحية التى تواجه الوطن، وأكدت تحمل الأطباء لمسئولياتهم في التصدي للدفاع عن الوطن.









ولمزيد من التصدى الناجح فى هذه الحرب عرضت النقابة على الوزارة المشكلات التى يواجهها الأطباء أثناء عملهم ونواقص المستلزمات وطالبت ايضا بضرورة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى .

وجاء فيه التالي:-





تتمنى نقابة الأطباء التوفيق في اتخاذ الإجراءات التي تساعد في التغلب على التحديات الصحية التي تواجه الوطن في الفترة الحالية، وتؤكد على تعاون النقابة معكم وجميع الهيئات الصحية وجهات الدولة المختلفة من أجل درء المخاطر الصحية عن الوطن، كما نؤكد على تحمل الأطباء لمسئولياتهم في التصدي للدفاع عن الوطن في حربه ضد الوباء.









- من واقع حرص النقابة على القيام بدورها في التعاون من أجل التغلب على الأزمة الصحية الحالية، نحيطكم علما بوجود بعض الملاحظات من الأطباء العاملين ببعض الجهات الصحية تتعلق بوجود مشكلات في سرعة توفير بعض الواقيات الشخصية وتوحيد معايير تطبيق إجراءات مكافحة العدوى.









وبالطبع نعلم حرصكم على ضرورة تطبيق قواعد مكافحة العدوى بدقة في الظروف الحالية حيث أنه شيء هام جدا ليس فقط لحماية الأطباء والفرق الطبية ولكن الأهم هو لمحاصرة عدوى الكورونا وتحاشى أن تتحول المستشفيات من مكان للاستشفاء الي مكان لنشر العدوى، وحيث إنه سبق إصدار تعليمات من وزارة الصحة الجهات العمل بضرورة إلتزام جميع المنشآت الطبية بتوفير مستلزمات مكافحة العدوى.





لذلك نرجو منكم إعادة التأكيد على جميع مديري المنشآت الطبية بضرورة متابعتهم لتوفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى بصورة مستمرة، مع ضرورة إعلان البروتوكول العلمي الموحد لطريقة تطبيق هذه القواعد بواسطة الفريق الطبي ومتابعة تطبيقها، وكيفية استخدام الواقيات الشخصية لجميع فئات الفريق الطبي وكل المتعاملين مع الحالات المشتبهة أو المرضية (قناع عادی - قناع عالى الحماية - قفازات - غطاء رأس - مريلة واقية - نظارة واقية ......)، لضمان الوقاية لمقدمي الخدمة الصحية والحد من انتشار فيروس كورونا بداخل المنشآت الطبية حماية للوطن والمواطن.







