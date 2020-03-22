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أخبار العالم

اعتقال مئات المخالفين لقرار حظر التجول في بغداد

الأحد 22/مارس/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت السلطات العراقية اعتقال مئات المخالفين لقرار حظر التجوال المفروض على المواطنين لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت قيادة عمليات العاصمة بغداد في بيان لها إنها اعتقلت  306 مخالفين لقرار حظر التجوال المفروض في بغداد. 

وأضاف:"تواصل قواتنا الأمنية الإجراءات الخاصة بفرض حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة بغداد، وألقت القبض اليوم على 306 مخالفين لإجراءات الحظر".

وتابعت:"تم حجز 127 عجلة ودراجة، في حين فرضت 4132 غرامة في جانبي الكرخ والرصافة".

وطالبت القيادة المواطنين للتقيد التام بالقرارات الصادرة من الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وتؤكد أنها لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، فضلا عن تقديمها المساعدة للأشخاص والعجلات المستثنية من حظر التجوال.

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