كابتن الأهلي السابق يقدم نصائح لـ حسام عاشور بعد قرار الاستغناء

قال أسامة عرابي كابتن النادي الاهلي السابق، إن حسام عاشور أكثر لاعب خاض مباريات في تاريخ القلعة الحمراء، وحقق الكثير من البطولات المحلية والإفريقية.









وقدم عرابي نصائحه لعاشور في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على "Ten" قائلا إنه إذا قرر استكمال مشواره داخل المستطيل الأخضر عليه عدم اللعب في الدوري المصري وضرورة البحث عن عرض في أحد الدوريات الخليجية.







