AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كابتن الأهلي السابق يقدم نصائح لـ حسام عاشور بعد قرار الاستغناء

الأحد 22/مارس/2020 - 08:34 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
Advertisements
ياسمين تيسير
قال أسامة عرابي كابتن النادي الاهلي السابق، إن حسام عاشور أكثر لاعب خاض مباريات في تاريخ القلعة الحمراء، وحقق الكثير من البطولات المحلية والإفريقية.


وقدم عرابي نصائحه لعاشور في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على "Ten"  قائلا إنه إذا قرر استكمال مشواره داخل المستطيل الأخضر عليه عدم اللعب في الدوري المصري وضرورة البحث عن عرض في أحد الدوريات الخليجية.


وأضاف ان أصعب لحظة على لاعب كرة القدم هي قرار الاعتزال خاصة وان عاشور تواجد في الأهلي أكثر من ١٧ سنة وبالتالي سيكون قرار  الخروج من القلعة الحمراء، صعب جدا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إكرامي يعلن مفاجأة عن موقفه من ترشح الخطيب لرئاسة الأهلي

إبراهيم سعيد: حسام حسن غضب بشدة بعد تجديد عقدي مع الأهلي

إبراهيم سعيد: إكرامي كان سبب رحيلي عن الأهلي

ماينفعش يلعبوا لغير الأهلي: أسامة عرابي يطالب حسام عاشور ووليد سليمان بالاعتزال

سبب رحيلى عن الزمالك.. رضا عبدالعال يفتح النار على فاروق جعفر

رضا عبدالعال يكشف مفاجأة عن تجديد الأهلي للرباعي الكبار

ترشيحاتنا

ميدو جابر: الزمالك فاوضني قبل الأهلي.. وهذا موقفي منه الآن

الجيش السعودي يحارب كورونا.. هذا ما فعلته القوات المسلحة في المملكة

صفة البراق الذي ركبه الرسول في رحلة الإسراء والمعراج.. وهل أسرع من الصوت؟

موقف استثنائي .. زوجة الزعيم توجه رسالة لـ جمهور ابنها رامي إمام.. فيديو

ليلة الإسراء والمعراج .. هل صعد النبي فى المعراج إلى السموات بالجسد والروح أم كانت رؤية منامية

بعد شفائه من كورونا | ماذا قال طبيب دمياط بعد رحلة صراع مع الفيروس القاتل؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يمتلك مفاتيح الجسم.. وبشرى من العلماء لاكتشاف العلاج قريبا

قصر تاريخي بفرنسا يجمع أندر مجموعة سيارات بوجاتي في العالم ..صور

أصيب أثناء فحص المرضى .. تفاصيل رحلة علاج طبيب مصري قهر كورونا