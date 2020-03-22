محمد إبراهيم: بيراميدز يفاوضني.. ومنتخب مصر هدفي الأول

أكد محمد إبراهيم، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أنه يمتلك عددا من العروض الخارجية والمحلية في الوقت الجاري.









وتابع محمد إبراهيم في مداخلة تليفونية في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "رغم امتلاكي عدة عروض، ولكنني لن أرحل إلا بموافقة مصر المقاصة".









وأضاف: "عقدي مع المقاصة سينتهي بنهاية الموسم ولن يتحدثوا معي حتى الوقت الجاري لتجديد العقود".







