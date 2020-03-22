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سيارات

4 طرق تساعدك على التخلص من رائحة الدخان داخل السيارة

الأحد 22/مارس/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار

إذا كنت تعاني من روائح الأدخنة التي تفوح داخل السيارة، فهناك العديد من الطرق التي تساعدك في ذلك.. فيما يلي نبرز أهم 4 طرق  للتخلص من رائحة الدخان الكريهة.

  

1- نظف دواسات السيارة بمنظف الموكيت ثم بالمكنسة الكهربائية: يؤدي منظف الموكيت التقليدي الغرض. يمكنك اللجوء للتنظيف القويّ إذا كانت الرائحة سيئةً بشكل كبير ثم الانتقال للدواسات وتنظيفها بالمكنسة الكهربائية جيدًا.

 

2- نظف مطفأة السجائر الخاصة بالسيارة: هذا أمر بديهيي لكن يجب أن نذكره، وقم برش بعضٍ من معطر الجو العادي في مطفأة السجائر بعد تنظيفها، ثم نظف ما حولها بورق المطبخ.

 

 

 

3-علق معطر  للجو أو أحد المشابك المعطرة داخل السيارة: إذا كنت تحاول إخفاء حقيقة تنظيفك للسيارة أو اضطرارك لتنظيفها أولًا، فإن تعليق معطرٍ للجو سيثير الشكوك بالتأكيد.

 

 

 

4-اضبط نظام تهوية وتدفئة السيارة على إعادة التوزيع لـ 30 دقيقة، افتح الأبواب وشغل المحرك واضبط تدفئة وتبريد السيارة على إعادة التوزيع، بينما تقوم بتنظيف باقي السيارة.

 

 

 

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