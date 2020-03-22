4 طرق تساعدك على التخلص من رائحة الدخان داخل السيارة

إذا كنت تعاني من روائح الأدخنة التي تفوح داخل السيارة، فهناك العديد من الطرق التي تساعدك في ذلك.. فيما يلي نبرز أهم 4 طرق للتخلص من رائحة الدخان الكريهة.
1- نظف دواسات
السيارة بمنظف الموكيت ثم بالمكنسة الكهربائية: يؤدي منظف الموكيت التقليدي
الغرض. يمكنك اللجوء للتنظيف القويّ إذا كانت الرائحة سيئةً بشكل كبير ثم الانتقال
للدواسات وتنظيفها بالمكنسة الكهربائية جيدًا.
2- نظف مطفأة
السجائر الخاصة بالسيارة: هذا أمر بديهيي لكن يجب أن نذكره، وقم برش بعضٍ من معطر
الجو العادي في مطفأة السجائر بعد تنظيفها، ثم نظف ما حولها بورق المطبخ.
3-علق معطر للجو أو أحد المشابك المعطرة داخل السيارة: إذا
كنت تحاول إخفاء حقيقة تنظيفك للسيارة أو اضطرارك لتنظيفها أولًا، فإن تعليق معطرٍ
للجو سيثير الشكوك بالتأكيد.
4-اضبط نظام
تهوية وتدفئة السيارة على إعادة التوزيع لـ 30 دقيقة، افتح الأبواب وشغل المحرك
واضبط تدفئة وتبريد السيارة على إعادة التوزيع، بينما تقوم بتنظيف باقي السيارة.