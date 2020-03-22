أمريكا تسقط في بئر كورونا وترامب يستغيث.. تفاصيل العلاج التاريخي.. 1990 إصابة و51 وفاة في 24 ساعة.. أزمة اقتصادية وتهديد رسمي للكونجرس

جهاز جديد للكشف عن كورونا في 45 دقيقة

الإعلان عن نتيجة اختبار كورونا لـ نائب ترامب وزوجته

نيويورك مدينة كوارث ..وترامب: أسرعوا الناس يموتون





لم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان يقول إن فيروس الإنفلونزا أخطر من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، يتخيل أن تسقط بلاده في هاوية كورونا ويعلن يوما أن نيويورك مدينة "كوارث"، بل أن يكون هو نفسه معرضا في أكثر من مناسبة للإصابة بفيروس كورونا.









أعلن ترامب أمس السبت مدينة نيويورك، منطقة كوارث؛ بسبب ارتفاع معدل انتشار فيروس كورونا فيها.









وأعلن حاكم ولاية نيويورك ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولاية الى 10356 حالة، وأكد أندرو كومو حاكم نيويورك أن احتواء أزمة كورونا قد يستغرق أشهر وليس أسابيع.









وتوقع كومو إصابة 80% من سكان نيويورك بفيروس كورونا المستجد.









وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم مساعدات للأسر المتضررة من فيروس كورونا، وقال ترامب إن هناك اختبارات مجانية للكشف عن فيروس كورونا.









وتابع قائلا: "سنقدم إجازات مدفوعة الأجر وإعانات عاجلة للمتضررين من فيروس كورونا". وأكد ترامب الاتفاق مع كندا والمكسيك على إغلاق الحدود منعًا لتفشي فيروس كورونا.





دواء الملاريا..هل يعالج كورونا؟





في وقت سابق على ذلك، أعلنت هيئة الدواء الأمريكية إجراء تجربة دواء للملاريا لعلاج فيروس كورونا، موضحة أن آلاف الباحثين يعملون على التوصل لعلاج ضد كورونا.





وقال ترامب إن دواء الملاريا يظهر نتائج مشجعة لاستخدامه في التعافي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وأضاف ترامب عبر حسابه على تويتر: «تناول مادتي هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين معًا، يحمل فرصة حقيقية ليكون أحد أكبر مغيري قواعد اللعبة في تاريخ الطب».





وأشاد ترامب بستجيل حالتي شفاء من فيروس كورونا في نيجيريا باستخدام العقار المضاد لمرض الملاريا في العلاج.





وأضاف ترامب "ما الذي سنخسره؟" في إشارة إلى تجربة الدواء على مصابي كورونا. متابعا:"نأمل في أن يُستخدموا معا... على الفور. الناس يموتون، تحركوا بسرعة"، وأشار إلى تأكيد إحدى الدوريات العلمية الكبرى أن (هيدروكسيكلوروكين) يؤدي بفعالية أكبر في وجود (أزيثرومايسين).





ومن جانبهم، حذر مسؤولو الصحة النيجيريين من العلاج الذاتي دون الرجوع للمختصين، بعد ارتفاع الطلب على الدواء في مدينة لاجوس التي يسكنها 20 مليون شخص.





وقالت أوريولوا فينيه، كبير المساعدين الصحيين لحاكم لاجوس ، في مقابلة صحفية إن شخصين أُدخلا المستشفى في لاجوس بسبب تناول جرعات زائدة من الكلوروكين.





وأضافت:"'لا يزال الكلوروكين في مرحلة اختبار بالاشتراك مع أدوية أخرى ولم يتم التحقق منه بعد كخيار وقائي أو علاجي أو علاجي".





وأعلنت نيجيريا، أكثر دول أفريقيا سكانا عن 22 إصابة بفيروس كورونا حتى امس السبت.





شبح كورونا في المكتب البيضاوي





قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نتائج الفحص أثبت إصابة أحد أعضاء مكتبه بفيروس كورونا.





وأضاف أنه كان يقوم بعمل جيدا لكنه لم يكن على اتصال مباشر به أو بالرئيس دونالد ترامب.





وأكد بنس أنه سيخضع هو وزوجته بفحص كورونا، مشددا على عدم تواصله مع الموظف المصاب.





وبعد ذلك، أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية نتائج اختبار فيروس كورونا لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزوجته، وقالت إنها جاءت سلبية.





وكان ترامب نفهسه قد خضع لاختبار كورونا مرتين، الأولى بسبب اختلاطه بنائبين من الكونجرس أعلنا دخولها الحجر الصحي، والثانية لتجربة طريقة جديدة في الاختبار.





كورونا يجتاح السجون الأمريكية





أظهر اختبار سجين في سجن فيدرالي بمدينة نيويورك الأمريكية، وجود إصابات إيجابية بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، مما يمثل أول حالة إصابة مؤكدة في نظام السجون الفيدرالي، وتم الإعلان عن ذلك في الساعات الأولى من صباح الأحد.





وقال مكتب السجون الفيدرالي لوكالة "أسوشيتد برس" إن النزيل، الموجود في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين، اشتكى من آلام في الصدر يوم الخميس، بعد أيام قليلة من وصوله إلى مركز الاحتجاز.





وأضاف مسؤولون إن النزيل نُقل إلى مستشفى محلي، وتم اختباره لمعرفة ما إذا كان حاملا للفيروس. وأضاف مكتب السجون إن النزيل خرج من المستشفى يوم الجمعة وعاد إلى السجن حيث تم عزله على الفور.





وبعد ذلك بساعات قليلة، سجلت الولايات المتحدة 38 إصابة على الأقل بفيروس كورونا المستجد داخل سجون ولاية نيويورك فقط.





أعداد كورونا تزداد بشكل مرعب





ارتفع عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مخيف.





حيث أعلنت ولاية جورجيا الأمريكية ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا إلى 555 حالة مؤكدة، و20 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.





وكانت جورجيا في اليوم السابق أعلنت أن إجمالي عدد الحالات 485 مؤكدة، و14 حالة وفاة بسبب كورونا.





فيما سجلت ولاية فلوريدا 200 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة.





ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات في فلوريدا إلى 763 حالة، و12 وفاة. فيما لا تزال السلطات في انتظار نتائج اختبارات 1080 شخصا.





وسجلت ولاية وست فيرجينيا حالة الإصابة رقم 12 بفيروس كورونا، لموظف قضائي.





وتوفى رجل في ولاية فيرجينيا في الستينيات من العمر.





وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الأحد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة.





وقال موقع الجامعة إن هناك 26.138 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، مضيفا أن الولايات المتحدة سجلت 336 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ويعني ذلك أن الولايات المتحدة سجلت 1990 إصابة بفيروس كورونا، و51 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وأضاف موقع الجامعة أن عدد إصابات كورونا في العالم وصل إلى 306.395 حالة مؤكدة، و13.031 حالة وفاة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن 176 شخصا في الولايات المتحدة تعافوا بعد الإصابة بفيروس كوورنا، فيما تعافى أكثر من 92.372 شخصا حول العالم.





وفي وقت سابق، أكد مسؤولو الصحة في جميع أنحاء الولايات المتحدة تسجيل ما لا يقل عن 24.148 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتوفي 285 شخصًا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.





أزمة اقتصادية وتهديد للكونجرس





وجهت شركات الطيران الأمريكية مطالبات عاجلة إلى الكونجرس الأمريكي لتقديم المساعدة مهددة بالاضطرار إلى تسريح أعداد مهولة من الموظفين، بسبب الآثار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19".





وبحسب "فرانس برس"، طالب المدراء التنفيذيون لكبرى شركات الطيران الأمريكية الكونجرس بإقرار مساعدة طارئة لتجنب تسريح واسع النطاق لموظفي هذا القطاع البالغ عددهم 750 ألفا.





وقالوا في رسالتهم إلى الكونجرس: "ما لم يقر منح حماية أجور العمال فورا، سيضطر كثر من بيننا لاتخاذ تدابير قاسية على غرار إعطاء إجازات قسرية".





وطالبت شركات الطيران الكونجرس بضرورة التحرك الفوري واصفة الوضع بالطارئ وغير المسبوق.





وأشارت الوكالة إلى أن الرابطة تمثل شركات "أمريكان إيرلاينز" و"يونايتد إريلاينز"، و"دلتا إيرلاينز"، و"ساوث وست إيرلاينز"، وشركتي الشحن "فيديكس" و"يو بي إس".





ويقال إن المدراء التنفيذيين يحاولون التصدي للتقارير السلبية التي تفيد بأن شركات الطيران التي حققت في السنوات الأخيرة أرباحا بمليارات الدولارات، لجأت في تلك الفترة إلى إعادة شراء الأسهم وغيرها من التدابير لمكافأة المساهمين، بدلا من زيادة رواتب الموظفين أو تأسيس صندوق احتياطي.





جهاز جديد للكشف عن كورونا





أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، أنها وافقت على فحص جديد يكشف إصابة الشخص بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من عدمها خلال 45 دقيقة فقط.





وبحسب "سي إن إن" الأمريكية، وافقت هيئة الغذاء والدواء على فحص يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في جسم الإنسان ويمكن استخدامه في الموقع الذي يوجد به الشخص، وبمقدوره الكشف عن الفيروس خلال 45 دقيقة تقريبا.





وأضافت أن الترخيص لاستخدام الجهاز صدر يوم الجمعة، على أن يتم شحن أدوات هذا الفحص الأسبوع المقبل، وذلك وفقا لبيان صادر عن الشركة المصنعة للفحص.





وأشارت القناة إلى أن دول العالم تجري اختبارات للكشف عن كورونا، وعادة ما تطلب من الأفراد التزام الحجر المنزلي لمدة تتجاوز الـ14 يوما حتى وإن جاءت نتائج الفحوصات سلبية.





ويشار إلى أن عددا كبيرا من المصابين بهذا الفيروس لا تظهر عليهم الأعراض إلا بعد فترة من الزمن وهو ما يصعب مهمة الجهات الصحية في رصد هذا الفيروس.



