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أخبار العالم

سفير الصين لدى الرياض يرفع شعار خليك بالبيت.. ويوجه رسالة لـ وزير الصحة السعودي.. صور

الأحد 22/مارس/2020 - 08:44 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن سفير الصين في السعودية، تشن وي تشين[، دخوله الحجر الصحي المنزلي؛ وذلك تلبية لدعوة وزارة الصحة السعودية.

ونشر السفير الصيني في السعودية صورًا له عبر حسابه على تويتر، قائلا إنه يلبي دعوة الوزير السعودي.

وكان وزير الصحة السعودية قال في تغريدة له: "هام.. ساهم في أمن بلدنا الصحي بالجلوس في بيتك".

وكتب السفير تشن وي تشينج على تويتر: "تلبية لدعوة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيع للجلوس في البيت والمساهمة في الأمن الصحي، أجلس في البيت أقرأ الرواية السعودية "ثمن التضحية".

وأضاف: "أقوم بالرياضة..أجرب الطبخ..وأشرب القهوة(لا تنس أن تغسل يديك باستمرار) ..ماذا تفعل في المنزل؟".

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