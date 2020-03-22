بسبب كورونا.. خطة طارئة لإنقاذ الدوري الإنجليزي من الإلغاء





وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت الخميس، الماضي، تمديد فترة إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل المقبل.





وذكرت صحيفة "صنداي تليجراف" الإنجليزية، أن رابطة الدوري الإنجليزي تدرس عودة مسابقة الدوري، بداية شهر يونيو المقبل واستكمالها في 6 أسابيع، لتقليل خسائر الأندية الكبيرة، بسبب رواتب اللاعبين.





وأضافت الصحيفة، أنه من المقرر أن تعود مسابقة الدوري الإنجليزي، بدون جماهير، لمنع انتشار فيروس كورونا، في المدرجات.





ويحتاج فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، إلى الفوز في 3 مواجهات من أصل 9 مباريات، للتتويج رسميا، بمسابقة الدوري الإنجليزي.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة، عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

تدرس رابطة الدوري الإنجليزي خطة جديدة لإنقاذ مسابقة البريميرليج من الإلغاء هذا الموسم، بعد تفشي فيروس كورونا، في ملاعب إنجلترا.