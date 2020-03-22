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رياضة

تعليق إبراهيم سعيد على رحيل حسام عاشور عن الأهلي

الأحد 22/مارس/2020 - 09:57 ص
إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
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عمرو الحلواني
علق إبراهيم سعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم الأسبق بالنادي الأهلي على رحيل حسام عاشور عن القلعة الحمراء بناء على قرار رينيه فايلر المدير الفنى للأحمر .


وقال إبراهيم سعيد إن  فايلر، مدرب الأهلي، تعامل مع ملف حسام عاشور باحترافية، فهذه سنة الحياة .


وأكد سعيد أن عاشور حقق بطولات كثيرة مع الأهلي، ويمتلك تاريخًا قويًا بالقلعة الحمراء، وعدم تجديد عقده لا يقلل منه، فهناك العديد من اللاعبين رحلوا عن الأهلي بهذه الطريقة".


وكان الأهلى أعلن أول أمس رحيل حسام عاشور عن الفريق بنهاية الموسم الكروى الجارى بناء على رغبة فايلر المدير الفنى الذى رفض بشدة التجديد لقائد الأهلى التاريخي .

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