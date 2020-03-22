جلسة طارئة بين محمود الخطيب وحسام عاشور فى الأهلي

وكان الأهلى أعلن أمس الأول، الجمعة، رحيل حسام عاشور عن الفريق بنهاية الموسم الكروى الجارى بناءً على رغبة رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، الذى رفض بشدة التجديد لقائد الأهلى التاريخي.



ويرفض محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، رحيل حسام عاشور غاضبا من النادي الذى ظل يحارب ويدافع عن ألوانه حتى لحظاته الأخيرة داخل جدران القلعة الحمراء.



ويحظى حسام عاشور بحب وتقدير كبيرين من قبل مسئولى الأهلى، وهو الأمر الذى دفع محمود الخطيب، أسطورة الأهلى والرئيس الحالى، إلى عقد جلسة طارئة مع عاشور والتأكيد عليه أن يظل واحدا من أهم اللاعبين فى تاريخ الفريق الأحمر نتيجة عطائه المستمر طوال السنوات الماضية.



يذكر أن الأهلى كان عرض على حسام عاشور الاعتزال والعمل بالنادي بجانب توفير دراسة أوروبية له فى العمل الإدارى والفنى بعد خروجه من حسابات فايلر بشكل رسمى، وهو ما رفضه عاشور وقرر البحث عن نادٍ آخر وخوض تجربة احترافية جديدة.

كشف الإعلامى سيف زاهر، عبر برنامجه التليفزيونى، أن هناك جلسة عاجلة ستجمع بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وحسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالنادي خلال الساعات القليلة المقبلة.